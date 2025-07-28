Через саботаж Ukraine Facility Україна може втратити мільярди допомоги від ЄС — Finance.ua
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Через саботаж Ukraine Facility Україна може втратити мільярди допомоги від ЄС

Казна та Політика
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Через саботаж Ukraine Facility Україна може втратити мільярди допомоги від ЄС
Через невиконання умов програми Ukraine Facility, Україна вже втратила 1,5 млрд євро допомоги від ЄС. Наступного разу країна може не отримати удвічі більшу суму.
Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, у другому кварталі провалено вже 5 з 11 маяків, які треба було виконати до липня. Через це Україна може втратити десь 2−3 млрд євро.
«Через саботаж і невиконання Ukraine Facility Україна не отримала вже за перший квартал, тобто до кінця березня — 1,5 млрд євро. Там ми провалили 3 маяки. У другому кварталі (треба було до липня виконати) провалено вже 5-ть з 11-ти маяків. І тут втрата буде ще більше — десь 2−3 млрд євро», — написав нардеп.
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За словами Железняка, 25-го червня Кабінет міністрів за керівництва Дениса Шмигаля, за пропозицією Мінфіну, ухвалив рішення провести службове розслідування і «притягнути до дисциплінарної відповідальності винних в такому провалі».
«Ось тільки за Ukraine Facility відповідала — міністр економіки, яку призначили вже 17-го липня премʼєром», — зазначає Железняк.
Зазначимо, Ukraine Facility — це фінансовий інструмент ЄС, створений для підтримки України під час війни та в період післявоєнного відновлення. У межах програми на 2024−2027 роки передбачено 50 мільярдів євро. Кошти надаються у формі грантів та кредитів і спрямовуються на макрофінансову допомогу, відбудову, реформи й модернізацію.
Нагадаємо, що 25 липня Європейський Союз повідомив, що Україна отримає на 1,5 мільярда євро менше, ніж планувалося. Це пояснили тим, що «не було проведено деяких реформ».
За матеріалами:
Finance.ua
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