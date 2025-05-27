Кредиты на жилье: где в Украине активно берут ипотеку — Finance.ua

Кредиты на жилье: где в Украине активно берут ипотеку Сегодня 08:02 — Кредит&Депозит

Кредиты на жилье: где в Украине активно берут ипотеку

Банки Украины в марте выдали 427 ипотечных кредитов на общую сумму 795 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, проведенного Национальным банком Украины.

Отмечается, что в марте 232 кредита на 437 млн. грн. было выдано на первичном рынке недвижимости, из них 87 на 168 млн. грн. — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество. 195 кредитов на 358 млн грн выдано на вторичном рынке недвижимости.

Средний процент на ипотеку

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8% годовых на первичном рынке и 9,5% на вторичном рынке.

Качество ипотечного портфеля

Доля неработающих кредитов за I квартал сократилась с 18,5% до 15% (в большей степени из-за роста объема новых кредитов, но объем NPL сократился).

Где выдали больше всего ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в марте выдано:

в Киевской области (145 договоров на общую сумму 287 млн. грн., или 36% от общего объема);

в Киеве (95 договоров на 196 млн грн);

во Львовской области (20 договоров на 42 млн. грн.);

в Ивано-Франковской области (23 договора на 39 млн. грн);

в Волынской области (13 договоров на 24 млн. грн).

Инфографика: НБУ

Как и прежде, подавляющее большинство кредитов на покупку недвижимости было выдано в пределах государственной программы доступного кредитования жилья єОселя.

«Идкт перестройка программы, поэтому рост портфеля ипотечных кредитов несколько замедлился, однако эта перестройка необходима для дальнейшего развития рынка», — пояснили в Нацбанке.

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Регулятор считает развитие ипотеки одним из приоритетов на 2025 год и работает над соответствующей стратегией.

Напомним, по словам первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины Юлии Свириденко, с момента запуска программы в октябре 2022 года уже 17 016 украинцев воспользовались возможностью приобрести жилье на льготных условиях, а общая сумма выданных кредитов превысила 28 млрд грн.

Государственная программа ипотечного кредитования «єОселя» нуждается в совершенствовании , в частности необходим переход от прямого кредитования к компенсации процентных ставок.

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