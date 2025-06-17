Банкір прогнозує здешевлення кредитів — Finance.ua

Банкір прогнозує здешевлення кредитів Сьогодні 12:03 — Кредит&Депозит

Банкір прогнозує здешевлення кредитів

У другій половині 2025 року в Україні можуть знизитися ставки за кредитами. Йдеться передусім про іпотеку, автокредити та споживче кредитування. Середня ставка може впасти на 1 відсотковий пункт до 17−18% річних. Це означатиме повернення до рівня 2024 року. Водночас це також може зробити депозити менш прибутковими.

Про це в коментарі Oboz.ua розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.

Чому можуть знизитися ставки

На думку банкіра, ключовою причиною може стати можливе зниження облікової ставки Національним банком України до рівня 14−14,5%.

«Це відкриє шлях для розвитку іпотечного кредитування, автокредитів та програм підтримки малого й середнього бізнесу», — пояснює Мамедов.

Водночас зниження прибутковості за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ до 17,5−18% може призвести до зменшення дохідності за гривневими депозитами. За оцінками, ставки можуть знизитися в середньому на 1−1,5 процентного пункти.

Що впливає на банківську сферу

Серед основних чинників, які впливатимуть на ситуацію на фінансовому ринку у другому півріччі:

зниження річної інфляції до 9%;

зростання ВВП на 3% за підсумками року;

обсяг міжнародної фінансової допомоги, який, як і в попередні роки, оцінюється в $38−40 млрд.

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Попри позитивні економічні прогнози, Сергій Мамедов наголошує, що головним викликом залишається війна. За його словами, у другому півріччі суспільство ще більше відчуватиме її вплив, ніж тиск інфляції чи кредитних ставок.

Нагадаємо, за даними НБУ, на початку 2025 року місячний приріст гривневих вкладів населення на строк понад 3 місяці не перевищував 2 млрд грн, а в березні він зріс до 4 млрд грн, у квітні-травні — до 5−6 млрд грн.

Правління Національного банку 5 червня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. «Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме поверненню інфляції на траєкторію сталого сповільнення», — заявили в НБУ.

На червневому засіданні Комітету з монетарної політики Нацбанку всі учасники підтримали рішення залишити облікову ставку без змін — на рівні 15,5%. Учасники погодилися, що за поточних умов це дозволяє стримувати інфляцію, зберігати макрофінансову стабільність та водночас не шкодить економічній активності.

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