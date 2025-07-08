В МИД Украины появится управление недружественных стран — Finance.ua

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В МИД Украины появится управление недружественных стран

Казна и Политика
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В МИД Украины появится управление недружественных стран
В МИД Украины появится управление недружественных стран
Министр иностранных дел Андрей Сибига подписал приказ об изменениях в структуру внешнеполитического ведомства. Появятся новые управления и департаменты.
Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.
Так, изменения отразились на региональных департаментах МИД: теперь будут первые и вторые европейские, департаменты Латинской Америки и Карибского Бассейна, Азии и Тихого океана, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций.
В ведомстве пояснили, что это приведет структуру МИД Украины в соответствие с европейскими стандартами и практиками. Кроме того, разделит арабские и африканские страны.
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Управление США и Канады отсоединят от Департамента Латинской Америки и Карибского Бассейна, поскольку это «отдельное направление работы», которое нельзя «смешивать» вместе с латиноамериканскими делами, подчеркнули в МИД.
Также исчезнет департамент по разоружению. В обновленной структуре это будет Департамент по международной безопасности и обороне Украины.
Создадут департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества. Департамент международного права и международно-правового противодействия агрессии будет заниматься, в частности, привлечением россии и россиян к ответственности за совершенные преступления.
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Кроме того, появится управление недружественных стран. Оно будет заниматься не только россией, но и Северной Кореей или беларусью. В МИДе пояснили, что речь идет не о двусторонних отношениях, а о противодействии угрозам.
Центральная Азия будет выведена в отдельное управление, что будет свидетельствовать об особом внимании к этому региону. Создадут отдельное управление санкционной политики — сейчас вопрос санкций «разбросан» между разными департаментами.
МИД также создаст отдельное управление НАТО. Ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО. Появятся такие отдельные подразделения как отдел кибердипломатии и сектор инноваций и искусственного интеллекта.
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В ведомстве вводят функциональное распределение заместителей. Теперь будут заместитель, курирующий наиболее ответственные направления, заместитель министра по вопросам европейской политики, заместитель министра по международной безопасности и т. д.
МИД подчеркнуло, что изменения соответствуют структуре «современного, сильного и прогрессивного внешнеполитического ведомства европейского государства». И добавили, что также «структура МИД страны, борющейся за свою жизнь, свободу, суверенитет и территориальную целостность».
По материалам:
hromadske
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