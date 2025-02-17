МИД возобновляет оформление е-Виз для иностранцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МИД возобновляет оформление е-Виз для иностранцев

91
МИД возобновляет оформление е-Виз для иностранцев
МИД возобновляет оформление е-Виз для иностранцев
Начиная с 17 февраля, Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины возобновляет оформление электронных виз с целью въезда в Украину иностранцев из 45 стран.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Электронная виза будет выдаваться иностранцам, которые планируют посетить Украину со следующими целями:
  • туризм;
  • частные визиты;
  • деловые поездки;
  • образовательные, культурные и научные мероприятия;
  • журналистская деятельность;
  • спортивные состязания;
  • лечение.
С перечнем стран и порядком оформления е-Виз можно ознакомиться по ссылке.
Срок оформления е-Виз длится в течение трех рабочих дней, а в срочном порядке — 1 день.

🔎 Страхование для выезда за границу

Напомним, правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов украинцам, находящимся за рубежом. Так, граждане Украины мужского пола 18−60 лет, которые подали документы до 25 апреля 2024 года в ГП «Документ», бесплатно могут получить изготовленные паспорта. Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места прибытия отправляют в порядке очередности подачи документов.
Украинский паспорт попал в рейтинг самых влиятельных в 2025 году. В рейтинге самых влиятельных паспортов в 2025 году лидирует Сингапур, владельцы паспорта которого могут путешествовать без виз в 195 из 227 стран мира. Паспорт Украины за год поднялся с 32-й на 30-ю строчку мирового рейтинга.
Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

👉 Пройти опрос

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.