МИД возобновляет оформление е-Виз для иностранцев — Finance.ua

МИД возобновляет оформление е-Виз для иностранцев Сегодня 16:03

МИД возобновляет оформление е-Виз для иностранцев

Начиная с 17 февраля, Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины возобновляет оформление электронных виз с целью въезда в Украину иностранцев из 45 стран.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Электронная виза будет выдаваться иностранцам, которые планируют посетить Украину со следующими целями:

туризм;

частные визиты;

деловые поездки;

образовательные, культурные и научные мероприятия;

журналистская деятельность;

спортивные состязания;

лечение.

С перечнем стран и порядком оформления е-Виз можно ознакомиться по ссылке

Срок оформления е-Виз длится в течение трех рабочих дней, а в срочном порядке — 1 день.

Напомним, правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов украинцам, находящимся за рубежом. Так, граждане Украины мужского пола 18−60 лет, которые подали документы до 25 апреля 2024 года в ГП «Документ», бесплатно могут получить изготовленные паспорта. Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места прибытия отправляют в порядке очередности подачи документов.

Украинский паспорт попал в рейтинг самых влиятельных в 2025 году. В рейтинге самых влиятельных паспортов в 2025 году лидирует Сингапур, владельцы паспорта которого могут путешествовать без виз в 195 из 227 стран мира. Паспорт Украины за год поднялся с 32-й на 30-ю строчку мирового рейтинга.

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