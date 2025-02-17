МИД возобновляет оформление е-Виз для иностранцев — Finance.ua

МИД возобновляет оформление е-Виз для иностранцев
Начиная с 17 февраля, Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины возобновляет оформление электронных виз с целью въезда в Украину иностранцев из 45 стран.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Электронная виза будет выдаваться иностранцам, которые планируют посетить Украину со следующими целями:
- туризм;
- частные визиты;
- деловые поездки;
- образовательные, культурные и научные мероприятия;
- журналистская деятельность;
- спортивные состязания;
- лечение.
С перечнем стран и порядком оформления е-Виз можно ознакомиться по ссылке.
Срок оформления е-Виз длится в течение трех рабочих дней, а в срочном порядке — 1 день.
🔎 Страхование для выезда за границу
Напомним, правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов украинцам, находящимся за рубежом. Так, граждане Украины мужского пола 18−60 лет, которые подали документы до 25 апреля 2024 года в ГП «Документ», бесплатно могут получить изготовленные паспорта. Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места прибытия отправляют в порядке очередности подачи документов.
Украинский паспорт попал в рейтинг самых влиятельных в 2025 году. В рейтинге самых влиятельных паспортов в 2025 году лидирует Сингапур, владельцы паспорта которого могут путешествовать без виз в 195 из 227 стран мира. Паспорт Украины за год поднялся с 32-й на 30-ю строчку мирового рейтинга.
Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.
👉 Пройти опрос
Поделиться новостью