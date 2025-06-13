Официальное предупреждение: МИД не советует украинцам посещать эти шесть стран — Finance.ua

Официальное предупреждение: МИД не советует украинцам посещать эти шесть стран
Министерство иностранных дел опубликовало перечень стран мира, от посещения которых сейчас лучше воздерживаться. Это связано с обострением ситуации безопасности на Ближнем Востоке.
Так, согласно списку МИД, гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в:
- Государство Израиль,
- Исламскую Республику Иран,
- Иорданское Хашимитское Королевство,
- Республику Ирак,
- Ливанскую Республику,
- Сирийскую Арабскую Республику.
Эти страны лучше не посещать, пока там не стабилизируется ситуация.
«Всем гражданам Украины, которые находятся в странах региона, рекомендуем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неукоснительно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — говорится в сообщении МИД.
Также там отметили, что если вы попали в чрезвычайную ситуацию, или вашей жизни или здоровью есть угроза, немедленно обращайтесь в ближайшее зарубежное дипломатическое учреждение Украины (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/), или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38−045−88 cons_or@mfa.gov.ua.
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