Второй по величине аэропорт Польши смягчил правила провоза жидкостей в ручной клади Сегодня 18:08 — Фондовый рынок

Второй по величине аэропорт Польши смягчил правила провоза жидкостей в ручной клади

Популярный среди украинцев международный аэропорт Краков-Балице имени Иоанна Павла II смягчил правила провоза жидкостей в ручной клади.

Как сообщили на странице аэропорта Facebook , он первым в Польше принял решение разрешить пассажирам проносить с собой больше жидкости — в емкостях до двух литров вместо ранее разрешенного одного литра суммарно.

Новшество вступило в силу с 3 сентября 2025 года.

«Мы — первый аэропорт в Польше, отменивший лимит на провоз жидкостей в ручной клади! С сегодняшнего дня вы можете провозить жидкости в емкостях объемом до 2 литров, также не вынимая из багажа электронику и косметику», — сообщили представители аэропорта.

По их словам, добиться этого второму по величине аэропорту Польши удалось благодаря 10 современным компьютерным томографам, установленным в пунктах досмотра. Новые компьютерные томографы создают 3D-изображение багажа и позволяют досматривать его в цифровом формате.

«Мы подсчитали, что время, необходимое для досмотра одного человека, сократилось почти на 30%. Благодаря этому решению, даже в дни, когда мы бьем рекорды пассажиропотока, а иногда наш аэропорт обслуживает до 48 тысяч пассажиров за один день, ожидание досмотра для большинства из них не превышает 10 минут», — заявил председатель правления аэропорта Кракова Лукаш Струтински.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.