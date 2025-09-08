0 800 307 555
В Киеве появилось представительство компании Джеффа Безоса

В Украине зарегистрировано представительство американской компании TWP Ukraine LLC. Ее конечным бенефициаром является основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные из реестров.
Так, в начале января 2025 года было зарегистрировано представительство американской компании Ти Даблью Пи Юкрейн Элелси (TWP Ukraine LLC). Представительство находится в Киеве, в офисном здании возле Киевского апелляционного суда.
Директором представительства является адвокат Махиня Максим Васильевич, связанный с юридической и патентной фирмой Грищенко и Партнеры. Заявленные виды деятельности — предоставление других информационных услуг и деятельность информационных агентств.
Офис материнской компании TWP Ukraine LLC находится в двухэтажном здании в городе Уилмингтон, штат Делавер — один из самых привлекательных штатов США для ведения бизнеса благодаря низким налогам и простым правилам регистрации корпораций.
В этом здании расположен Corporation Trust Center, дочерняя структура международной голландской корпорации Wolters Kluwer, предоставляющая услуги по предоставлению компаниям юридического адреса и выступающая регистрационным агентом для сотен тысяч компаний в США и мире. В 2012 году по адресу корпорации было зарегистрировано не менее 285 000 американских и иностранных компаний.
99,9% уставного капитала компании принадлежит американскому бизнесмену-миллиардеру Джеффри Престону Безосу — основателю интернет-гиганта Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin. Компания была зарегистрирована 30 октября 2024 (регистрационный № 7684965).
Появление компании может быть связано с развитием проектов в сфере искусственного интеллекта и аналитики данных. Вероятно, компания планирует собирать и анализировать публичные данные о рынках Восточной Европы, потребительских трендах и поведении пользователей.
По материалам:
РБК-Україна
Бизнес
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
