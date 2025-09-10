«Укроборонпром» увеличил выручку до $3 млрд и попал в топ-50 крупнейших оборонных компаний мира Сегодня 04:37 — Фондовый рынок

«Укроборонпром» увеличил выручку до $3 млрд и попал в топ-50 крупнейших оборонных компаний мира

Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» («Укроборонпром» или УОП) второй раз подряд вошло в ежегодный рейтинг издания Defense News 100 крупнейших оборонных компаний мира.

Defense News отмечают, что общий объем военной продукции, производимой 100 крупнейшими оборонными компаниями мира в 2024 году, вырос на 11,2% и составил $661 млрд.

«Укроборонпром» занял 49 место в рейтинге с более чем $3 млрд выручки в 2024 году. В 2023 году этот показатель составил $2,2 млрд, поэтому рост составил 36,3%. По динамике роста дохода от реализации оборонной продукции Укроборонпром оказался на 16 месте.

В топ-5 рейтинга оказались:

Lockheed Martin ($68,4 млрд); RTX ($43,5 млрд); CASIC (Китай, $38,7 млрд); Northrop Grumman (США, $36,6 млрд); General Dynamics (США, $36,6 млрд).

«Украина становится ключевым игроком мировой оборонной индустрии. За этими цифрами стоит работа более 56 тысяч оружейников, и я благодарю каждого из вас за этот результат. Вместе с тем мы все понимаем: этого все еще недостаточно. Поэтому каждый день работаем над тем, чтобы увеличивать производство оружия и военной техники для украинской армии», — прокомментировали рейтинг Defense News в «Укроборонпроме».

