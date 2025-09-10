«Укроборонпром» увеличил выручку до $3 млрд и попал в топ-50 крупнейших оборонных компаний мира
Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» («Укроборонпром» или УОП) второй раз подряд вошло в ежегодный рейтинг издания Defense News 100 крупнейших оборонных компаний мира.
В Defense News отмечают, что общий объем военной продукции, производимой 100 крупнейшими оборонными компаниями мира в 2024 году, вырос на 11,2% и составил $661 млрд.
«Укроборонпром» занял 49 место в рейтинге с более чем $3 млрд выручки в 2024 году. В 2023 году этот показатель составил $2,2 млрд, поэтому рост составил 36,3%. По динамике роста дохода от реализации оборонной продукции Укроборонпром оказался на 16 месте.
В топ-5 рейтинга оказались:
- Lockheed Martin ($68,4 млрд);
- RTX ($43,5 млрд);
- CASIC (Китай, $38,7 млрд);
- Northrop Grumman (США, $36,6 млрд);
- General Dynamics (США, $36,6 млрд).
«Украина становится ключевым игроком мировой оборонной индустрии. За этими цифрами стоит работа более 56 тысяч оружейников, и я благодарю каждого из вас за этот результат. Вместе с тем мы все понимаем: этого все еще недостаточно. Поэтому каждый день работаем над тем, чтобы увеличивать производство оружия и военной техники для украинской армии», — прокомментировали рейтинг Defense News в «Укроборонпроме».
Поделиться новостью
Также по теме
«Укроборонпром» увеличил выручку до $3 млрд и попал в топ-50 крупнейших оборонных компаний мира
68% компаний продолжают инвестировать в украинские недра, несмотря на войну — исследование
АМКУ разрешил UPG взять в аренду еще 75 автозаправок группы Приват
Apple выплатит $95 млн по делу о прослушивании Siri
В Киеве появилось представительство компании Джеффа Безоса
Укрпочта запускает «Экспресс-окно»: что это такое