«Укроборонпром» запустил программу для возвращения украинских беженцев: что предлагают — Finance.ua

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«Укроборонпром» запустил программу для возвращения украинских беженцев: что предлагают

Личные финансы
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«Укроборонпром» запустил программу для возвращения украинских беженцев: что предлагают
«Укроборонпром» запустил программу для возвращения украинских беженцев: что предлагают
Укроборонпром предлагает украинцам, находящимся за границей, работу в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» открыло в Польше программу «Возвращение украинцев», цель которой — предоставить возможность соотечественникам вернуться из-за рубежа и трудоустроиться на предприятия общества.

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«Мы провели большую подготовительную работу в Обществе и наших предприятиях, а также поддерживаем связь с лидерами общин украинцев в Польше, общественными и волонтерскими организациями, Министерством национального единства Украины и Посольством Украины в Польше. Наша задача — предоставить достойные условия для возвращения земляков, показать, что их профессиональные качества нужны нашей оборонке», — отмечает директор Департамента по управлению персоналом Укроборонпром Андрей Верещака.

Что предлагает Укроборонпром

С начала полномасштабного вторжения многие украинцы покинули страну и пытаются найти себя за ее пределами. Далеко не всегда эти поиски завершаются успешно. Среди таких есть люди с опытом и знаниями, которые пользуются спросом на оборонных предприятиях.
Поэтому Укроборонпром запустил программу «Возвращение украинцев», которая дает вынужденным переселенцам возможность получить престижную и стабильную работу на Родине, иметь социальную защиту, а также перспективы для развития и роста.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не просила у стран Запада заставлять возвращаться граждан, выехавших за границу от войны. По мнению Президента, множество людей хотят вернуться, и они это сделают, когда закончится война и перестанут летать ракеты;
  • украинцы, которые находятся в других странах, смогут получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине в специальных зарубежных центрах;
  • добровольное возвращение украинских беженцев при условии безопасности в стране может стать одним из способов преодоления дефицита рабочей силы.
По материалам:
Finance.ua
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