0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

68% компаний продолжают инвестировать в украинские недра, несмотря на войну — исследование

Фондовый рынок
12
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua
Несмотря на вызовы войны, бизнес сохраняет интерес к украинским недрам.
Об этом идет речь в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации.
78% опрошенных считают сферу инвестиционно привлекательной, и большинство 68% продолжают инвестировать даже в этот период. В то же время 16% предприятий воздерживаются от инвестиций, а количество неопределившихся возросло с 13% до 16% по сравнению с прошлым годом.

Создание Инвестиционного фонда восстановления

Важным сигналом для инвесторов стало создание инвестиционного фонда восстановления между правительствами Украины и США. Средняя оценка его влияния на развитие отрасли недропользования составляет 3,3 балла из 5.
Если в 2022—2024 годах многие компании были вынуждены фактически остановить работу, то сейчас ситуация несколько улучшилась. 42% предприятий возобновили деятельность частично, 20% — полностью, 22% вообще не ощутили негативного влияния войны, и только 16% остаются в состоянии полной остановки. Для сравнения, в прошлом году полностью остановлена ​​деятельность 21% компаний.
Финансовое состояние компаний в области недропользования также несколько улучшилось по сравнению с 2024 годом: доля компаний, потерявших более 50% доходов, уменьшилась с 34% до 26%, тогда как количество сохранивших стабильные доходы возросло с 16% до 24%. В то же время в 2025 году доходы увеличились только у 4% компаний.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua
В 2023−25 ​​годах 50% компаний инвестировали в отрасль недропользования до 10 млн долларов/евро. Вместе с тем 8% заявили об инвестициях более 15 млн, а 6% — в пределах 10−15 млн. Более трети респондентов (36%) не осуществляли инвестиций в этот период.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua

Ресурсный потенциал

Украина имеет значительный ресурсный потенциал — средняя оценка респондентов составила 3,96 балла из 5. В то же время интеграция в общий рынок ЕС в сфере критического сырья получила 3,42 балла.
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua

Регуляторные факторы

Средняя оценка регуляторной среды, по мнению участников опроса, составляет 2,82 балла.
Подобные настроения подтверждает и оценка законодательной базы: почти половина респондентов (48%) считают ее требующей значительных доработок для гармонизации со стандартами ЕС. Только 16% респондентов отметили приближенность законодательной базы к стандартам ЕС, тогда как в 2024 году такого мнения придерживались 18% участников опроса.
Самыми большими вызовами бизнес называет кадровые и регуляторные факторы.
72% компаний испытывают трудности из-за мобилизации ключевых работников и дефицита квалифицированных кадров. На втором месте — сотрудничество с органами власти без учета специфики военного положения и обеспечение интересов иностранных инвесторов (42%), далее идут высокие риски для международных инвестиций и трудности с планированием хозяйственной деятельности, в частности из-за продления сроков действия специальных разрешений и/или невозможности их трансформации (по 40%).

Читайте также: Соглашение об ископаемых: все, что нужно знать и понимать украинцам

Среди других барьеров респонденты отметили проблемы с энергоснабжением (32%), отсутствие доступа к портам и усложненную логистику (24%), влияние санкционной политики (20%) и даже коррупционные факторы в сфере (18%).
Респонденты также отмечают, что дополнительными вызовами военного времени для компаний остаются близость к линии разграничения и ограничения экспорта продукции.
Для роста отрасли бизнес ожидает прежде всего качественной регуляторной среды (64%) и защиты права собственности (60%).
Инфографика: eba.com.ua
Инфографика: eba.com.ua
Важен и кадровый фактор: 52% отметили потребность в квалифицированных специалистах. Также среди ожидаемых стимулов — налоговые льготы (48%), доступ к рынкам (36%), иностранные инвестиции и стабильность законодательства (по 34%).
Найдите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems