68% компаний продолжают инвестировать в украинские недра, несмотря на войну — исследование

Инфографика: eba.com.ua

Несмотря на вызовы войны, бизнес сохраняет интерес к украинским недрам.

Об этом идет речь в исследовании Европейской Бизнес Ассоциации.

78% опрошенных считают сферу инвестиционно привлекательной, и большинство 68% продолжают инвестировать даже в этот период. В то же время 16% предприятий воздерживаются от инвестиций, а количество неопределившихся возросло с 13% до 16% по сравнению с прошлым годом.

Создание Инвестиционного фонда восстановления

Важным сигналом для инвесторов стало создание инвестиционного фонда восстановления между правительствами Украины и США. Средняя оценка его влияния на развитие отрасли недропользования составляет 3,3 балла из 5.

Если в 2022—2024 годах многие компании были вынуждены фактически остановить работу, то сейчас ситуация несколько улучшилась. 42% предприятий возобновили деятельность частично, 20% — полностью, 22% вообще не ощутили негативного влияния войны, и только 16% остаются в состоянии полной остановки. Для сравнения, в прошлом году полностью остановлена ​​деятельность 21% компаний.

Финансовое состояние компаний в области недропользования также несколько улучшилось по сравнению с 2024 годом: доля компаний, потерявших более 50% доходов, уменьшилась с 34% до 26%, тогда как количество сохранивших стабильные доходы возросло с 16% до 24%. В то же время в 2025 году доходы увеличились только у 4% компаний.

Инфографика: eba.com.ua

В 2023−25 ​​годах 50% компаний инвестировали в отрасль недропользования до 10 млн долларов/евро. Вместе с тем 8% заявили об инвестициях более 15 млн, а 6% — в пределах 10−15 млн. Более трети респондентов (36%) не осуществляли инвестиций в этот период.

Инфографика: eba.com.ua

Ресурсный потенциал

Украина имеет значительный ресурсный потенциал — средняя оценка респондентов составила 3,96 балла из 5. В то же время интеграция в общий рынок ЕС в сфере критического сырья получила 3,42 балла.

Инфографика: eba.com.ua

Регуляторные факторы

Средняя оценка регуляторной среды, по мнению участников опроса, составляет 2,82 балла.

Подобные настроения подтверждает и оценка законодательной базы: почти половина респондентов (48%) считают ее требующей значительных доработок для гармонизации со стандартами ЕС. Только 16% респондентов отметили приближенность законодательной базы к стандартам ЕС, тогда как в 2024 году такого мнения придерживались 18% участников опроса.

Самыми большими вызовами бизнес называет кадровые и регуляторные факторы.

72% компаний испытывают трудности из-за мобилизации ключевых работников и дефицита квалифицированных кадров. На втором месте — сотрудничество с органами власти без учета специфики военного положения и обеспечение интересов иностранных инвесторов (42%), далее идут высокие риски для международных инвестиций и трудности с планированием хозяйственной деятельности, в частности из-за продления сроков действия специальных разрешений и/или невозможности их трансформации (по 40%).

Среди других барьеров респонденты отметили проблемы с энергоснабжением (32%), отсутствие доступа к портам и усложненную логистику (24%), влияние санкционной политики (20%) и даже коррупционные факторы в сфере (18%).

Респонденты также отмечают, что дополнительными вызовами военного времени для компаний остаются близость к линии разграничения и ограничения экспорта продукции.

Для роста отрасли бизнес ожидает прежде всего качественной регуляторной среды (64%) и защиты права собственности (60%).

Инфографика: eba.com.ua

Важен и кадровый фактор: 52% отметили потребность в квалифицированных специалистах. Также среди ожидаемых стимулов — налоговые льготы (48%), доступ к рынкам (36%), иностранные инвестиции и стабильность законодательства (по 34%).

