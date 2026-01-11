0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине рядовой ФЛП работает 2,4 года — Опендатабот

Фондовый рынок
2
В Украине рядовой ФЛП работает 2,4 года — Опендатабот
В Украине рядовой ФЛП работает 2,4 года — Опендатабот
По данным Единого государственного реестра, более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. В среднем, ФЛП живут 2 года и 4 месяца. «Долгожителями» становятся предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее «живучими» оказались ФЛП-курьеры.
Об этом говорится в исследовании «Опендатабот».
Читайте также
Отмечается, что пик закрытий пришелся на январь 2025 года — тогда после полуторамесячного перерыва в работе реестров сразу задокументировали закрытие 59 723 предпринимателя.

Где бизнес закрывался чаще всего

Каждый восьмой ФЛП, закрывшийся в 2025 году, работал в Киеве: 32 469 предпринимателей.
В пятерку регионов с наибольшим количеством закрытий также вошли:
  • Днепропетровщина — 22 645 предпринимателей прекратили свою деятельность в прошлом году,
  • Харьковщина — 20 481,
  • Одесщина — 18 714,
  • Львовщина — 16 521.
В Украине рядовой ФЛП работает 2,4 года — Опендатабот

Какие предприниматели прекращают деятельность

Наиболее уязвимыми в прошлом году были ФЛП, работающие в розничной торговле — на них приходится треть закрытий (77 705). В среднем такие бизнесы существуют менее 3 лет.
Еще 16 909 ФЛП в сфере оптовой торговли прекратили свою работу в 2025 году — такие предприниматели едва переваливают за год в своей работе. Всего только на нишу торговли приходится почти половина закрытий.
Читайте также
С большим отрывом вторыми по количеству прекращений стали айтишники — 28 668 или каждый закрывшийся в прошлом году каждый девятый предприниматель. Кстати, айтишники также среди предпринимателей-долгожителей — 3 года 11 месяцев.
В Украине рядовой ФЛП работает 2,4 года — Опендатабот

Сколько живет рядовой ФЛП

Долгожителями в Украине являются ФЛП, занимающиеся складским хозяйством — более 6 лет проработали такие предприниматели.
5 лет и 11 месяцев работают предприниматели в сфере сделок с недвижимостью. Замыкают тройку бизнес в сфере ремонта техники, в частности, бытовой: 5 лет и 9 месяцев.
В Украине рядовой ФЛП работает 2,4 года — Опендатабот
А вот наименее живучие ФОП-курьеры — всего 6 месяцев, в среднем, проработали предприниматели, которые закрылись в этой сфере в прошлом году.
ФЛП в сфере административной и вспомогательной офисной деятельности выдерживают на плаву 9 месяцев. Чуть больше года работают предприниматели в сфере вышеупомянутой оптовой торговли и педагоги.
Ранее Finance.ua писал, что за январь-ноябрь в Украине прекратили деятельность 11 223 компании. Рекордным месяцем по закрытиям стал сентябрь, когда одновременно с рынка ушли 1464 предприятия.
Если рассматривать средний срок работы бизнеса по организационно-правовой форме, дольше всего на рынке держатся акционерные общества — в среднем почти 29 лет.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems