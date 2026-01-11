В Украине рядовой ФЛП работает 2,4 года — Опендатабот Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

В Украине рядовой ФЛП работает 2,4 года — Опендатабот

По данным Единого государственного реестра, более 250 тысяч ФЛП закрылось в Украине за 11 месяцев 2025 года. В среднем, ФЛП живут 2 года и 4 месяца. «Долгожителями» становятся предприниматели, занимающиеся складской деятельностью, а наименее «живучими» оказались ФЛП-курьеры.

Об этом говорится в исследовании «Опендатабот».

Отмечается, что пик закрытий пришелся на январь 2025 года — тогда после полуторамесячного перерыва в работе реестров сразу задокументировали закрытие 59 723 предпринимателя.

Где бизнес закрывался чаще всего

Каждый восьмой ФЛП, закрывшийся в 2025 году, работал в Киеве: 32 469 предпринимателей.

В пятерку регионов с наибольшим количеством закрытий также вошли:

Днепропетровщина — 22 645 предпринимателей прекратили свою деятельность в прошлом году,

Харьковщина — 20 481,

Одесщина — 18 714,

Львовщина — 16 521.

Какие предприниматели прекращают деятельность

Наиболее уязвимыми в прошлом году были ФЛП, работающие в розничной торговле — на них приходится треть закрытий (77 705). В среднем такие бизнесы существуют менее 3 лет.

Еще 16 909 ФЛП в сфере оптовой торговли прекратили свою работу в 2025 году — такие предприниматели едва переваливают за год в своей работе. Всего только на нишу торговли приходится почти половина закрытий.

С большим отрывом вторыми по количеству прекращений стали айтишники — 28 668 или каждый закрывшийся в прошлом году каждый девятый предприниматель. Кстати, айтишники также среди предпринимателей-долгожителей — 3 года 11 месяцев.

Сколько живет рядовой ФЛП

Долгожителями в Украине являются ФЛП, занимающиеся складским хозяйством — более 6 лет проработали такие предприниматели.

5 лет и 11 месяцев работают предприниматели в сфере сделок с недвижимостью. Замыкают тройку бизнес в сфере ремонта техники, в частности, бытовой: 5 лет и 9 месяцев.

А вот наименее живучие ФОП-курьеры — всего 6 месяцев, в среднем, проработали предприниматели, которые закрылись в этой сфере в прошлом году.

ФЛП в сфере административной и вспомогательной офисной деятельности выдерживают на плаву 9 месяцев. Чуть больше года работают предприниматели в сфере вышеупомянутой оптовой торговли и педагоги.

Ранее Finance.ua писал , что за январь-ноябрь в Украине прекратили деятельность 11 223 компании. Рекордным месяцем по закрытиям стал сентябрь, когда одновременно с рынка ушли 1464 предприятия.

Если рассматривать средний срок работы бизнеса по организационно-правовой форме, дольше всего на рынке держатся акционерные общества — в среднем почти 29 лет.

