0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Регулирование рынка виртуальных активов целесообразнее передать НБУ — Гетманцев

Криптовалюта
31
Регулирование рынка виртуальных активов целесообразнее передать НБУ — Гетманцев
Регулирование рынка виртуальных активов целесообразнее передать НБУ — Гетманцев
Регулятором рынка виртуальных активов в Украине на переходный период целесообразнее определить Национальный банк.
Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в комментарии Укринформу.
По его словам, в обычных условиях регулятором должна выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
«Однако пока мы не видим достаточных результатов ее работы. Учитывая это, комитет считает более целесообразным поручить регулирование вновь созданного рынка Национальному банку — по крайней мере на переходный период. Хотелось бы, чтобы развитием этой сферы занимался орган с необходимым опытом и возможностями», — пояснил Гетманцев.

💵 Курс криптовалют к доллару

Он также подчеркнул, что принятый в первом чтении законопроект о легализации рынка виртуальных активов предусматривает полноценный механизм финансового мониторинга.
«Финансовый мониторинг является неотъемлемой частью законодательства и будет работать по аналогии с банковским сектором. Никаких отличий здесь нет, а в отдельных моментах даже условия будут жестче», — отметил Гетманцев.
Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов в Украине и определении правил их налогообложения. Законопроект разделяет криптоактивы на три категории: те, стоимость которых привязана к определенным активам (например, акциям); стоимость которых привязана к определенным валютам (например, USDT); все остальные криптоактивы. Для выпуска виртуальных активов последней категории необходимо будет зарегистрировать специальную «белую книгу», в которой будет содержаться подробная информация об активе и его эмитенте.
🔎 InvestMarket от «Минфин» — удобный каталог инвестиционных возможностей. Выбирайте то, что подходит именно вам.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems