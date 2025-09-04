Регулирование рынка виртуальных активов целесообразнее передать НБУ — Гетманцев
Регулятором рынка виртуальных активов в Украине на переходный период целесообразнее определить Национальный банк.
Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в комментарии Укринформу.
По его словам, в обычных условиях регулятором должна выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
«Однако пока мы не видим достаточных результатов ее работы. Учитывая это, комитет считает более целесообразным поручить регулирование вновь созданного рынка Национальному банку — по крайней мере на переходный период. Хотелось бы, чтобы развитием этой сферы занимался орган с необходимым опытом и возможностями», — пояснил Гетманцев.
Он также подчеркнул, что принятый в первом чтении законопроект о легализации рынка виртуальных активов предусматривает полноценный механизм финансового мониторинга.
«Финансовый мониторинг является неотъемлемой частью законодательства и будет работать по аналогии с банковским сектором. Никаких отличий здесь нет, а в отдельных моментах даже условия будут жестче», — отметил Гетманцев.
Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов в Украине и определении правил их налогообложения. Законопроект разделяет криптоактивы на три категории: те, стоимость которых привязана к определенным активам (например, акциям); стоимость которых привязана к определенным валютам (например, USDT); все остальные криптоактивы. Для выпуска виртуальных активов последней категории необходимо будет зарегистрировать специальную «белую книгу», в которой будет содержаться подробная информация об активе и его эмитенте.
