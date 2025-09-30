В Украине отменят обязательный документ, на который бизнес ежегодно тратит миллиарды — Гетманцев
Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект об отмене актов выполненных работ для бизнеса. Для государственных предприятий они останутся обязательными.
Об этом заявил глава комитета Даниил Гетманцев.
Он сообщил, что одобрен его проект № 14023 по упрощению оформления первичных документов относительно предоставления услуг.
Цель изменений
Разрешить предприятиям по договоренности в договоре использовать упрощенный порядок оформления документов на услуги.
Речь идет о том, что в акте предоставленных услуг можно не указывать должность, фамилию и подпись представителя заказчика. Но только при условии, что это прописано в договоре, услуги оплачены полностью и безналично.
Вместе с тем эти упрощенные правила не будут применяться к услугам, которые оплачиваются из бюджета. Для них остаются действующие требования к оформлению документов.
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине отменят обязательный документ, на который бизнес ежегодно тратит миллиарды — Гетманцев
«Банк банков»: что содержит законопроект о Национальном учреждении развития (разъяснение)
В Киеве готовят миллиардный ремонт шоссе
Зеленский предлагает выделить средства на создание 1000 часов украинского контента
Госгеонадра объявили десятые аукционы в 2025 году
«Протасов Яр» остался заказником: Хозяйственный суд Киева отказал застройщику