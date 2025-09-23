Гетманцев назвал шаги, которые помогут определить реальный прожиточный минимум
Прожиточный минимум в Украине должен основываться на реальных показателях, а не на устаревших или условных расчетах.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По словам депутата, заложенные в госбюджете цифры нельзя считать прожиточным минимумом, на который можно выжить. Он подчеркнул, что нужен откровенный разговор с обществом и конкретные шаги.
Гетманцев выделил несколько первоочередных задач:
- определить реалистичный размер прожиточного минимума и обновить потребительскую корзину в соответствии с современными ценами и потребностями;
- отвязать этот показатель от зарплат судей, прокуроров, таможенников и других категорий;
- предложить гражданам четкую «дорожную карту» по постепенному повышению прожиточного минимума;
- отменить налогообложение прожиточного минимума для граждан, получающих минимальные выплаты.
«Все эти шаги мы должны сделать, обращаю на это внимание правительства. Другого „рецепта“ просто нет. Как минимум — если мы хотим предотвратить социальную катастрофу», — подчеркнул Гетманцев.
Напомним, в Верховной Раде рассматривают законопроекты, предусматривающие возврат прожиточному минимуму его первичного социального значения и установление его на уровне фактической потребительской корзины. Сейчас прожиточный минимум используется как расчетная величина для многих выплат, что не соответствует его социальному назначению.
15 сентября правительство направило в Верховную Раду проект госбюджета на 2026 год. В нем предлагается с 1 января 2026 года установить прожиточный минимум:
- на одного человека — 3209 грн;
- для трудоспособных — 3328 грн;
- для нетрудоспособных — 2595 грн.
