Гетманцев назвал шаги, которые помогут определить реальный прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Украине должен основываться на реальных показателях, а не на устаревших или условных расчетах.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По словам депутата, заложенные в госбюджете цифры нельзя считать прожиточным минимумом, на который можно выжить. Он подчеркнул, что нужен откровенный разговор с обществом и конкретные шаги.

Гетманцев выделил несколько первоочередных задач:

определить реалистичный размер прожиточного минимума и обновить потребительскую корзину в соответствии с современными ценами и потребностями;

отвязать этот показатель от зарплат судей, прокуроров, таможенников и других категорий;

предложить гражданам четкую «дорожную карту» по постепенному повышению прожиточного минимума;

отменить налогообложение прожиточного минимума для граждан, получающих минимальные выплаты.

«Все эти шаги мы должны сделать, обращаю на это внимание правительства. Другого „рецепта“ просто нет. Как минимум — если мы хотим предотвратить социальную катастрофу», — подчеркнул Гетманцев.

Напомним, в Верховной Раде рассматривают законопроекты, предусматривающие возврат прожиточному минимуму его первичного социального значения и установление его на уровне фактической потребительской корзины. Сейчас прожиточный минимум используется как расчетная величина для многих выплат, что не соответствует его социальному назначению.

15 сентября правительство направило в Верховную Раду проект госбюджета на 2026 год. В нем предлагается с 1 января 2026 года установить прожиточный минимум:

на одного человека — 3209 грн;

для трудоспособных — 3328 грн;

для нетрудоспособных — 2595 грн.

