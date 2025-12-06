Рейтинг самых популярных марок новых авто в ноябре (инфографика) Сегодня 19:06 — Технологии&Авто

В ноябре 2025 года украинцы приобрели около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 58% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

По данным аналитиков, по сравнению с октябрем 2025 года спрос вырос на 6%.

Самой популярной маркой ноября снова стала китайская BYD, возглавившая рейтинг продаж, а вот бестселлером месяца стал Renault Duster.

Итого с начала года в Украине реализовано 68,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

