Рейтинг самых популярных марок новых авто в ноябре (инфографика)
В ноябре 2025 года украинцы приобрели около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 58% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, по сравнению с октябрем 2025 года спрос вырос на 6%.
Самой популярной маркой ноября снова стала китайская BYD, возглавившая рейтинг продаж, а вот бестселлером месяца стал Renault Duster.
Итого с начала года в Украине реализовано 68,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Поделиться новостью
Также по теме
Рейтинг самых популярных марок новых авто в ноябре (инфографика)
Toyota запустила в продажу роскошный седан Century (фото)
Nissan представит новую недорогую модель Sentra 2026 года (фото)
Samsung выпустил телефон, который складывается вдвое (фото)
В Китае представили новый семейный седан Ford Mondeo 2026 (фото)
Рейтинг самых мощных устройств Apple