Украинцам продлили срок подачи заявления на пособие для подготовки к зиме

Правительство продлило срок подачи заявлений на пособие для приобретения твердого топлива до 24 октября 2025 года.

Об этом сообщает Юридический советчик ВПЛ.

Что известно о пособии

Для семей, проживающих в прифронтовых регионах, подготовка к отопительному сезону остается критически важной. Чтобы поддержать такие домохозяйства, государство совместно с международными организациями ввело механизм единовременного пособия в размере 19 400 грн. Эти средства можно использовать при покупке дров или угля на зиму 2025−2026.

Согласно постановлению правительства № 1250 от 1 октября, срок подачи заявлений на получение пособия продлен до 24 октября 2025 года.

Кто может получить пособие

Подать заявление могут лица, проживающие в жилых помещениях, отапливаемых твердым топливом, на территории таких областей:

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Луганская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Запорожская,

Николаевская,

Черниговская.

Также обратиться могут жители общин, расположенных:

в 10-километровой зоне от границы с рф или линии соприкосновения;

на территориях активных или потенциальных боевых действий;

в населенных пунктах, которые были или временно оккупированы.

Размер пособия

Сумма выплаты составляет 19 400 грн на одно домохозяйство. Заявление может подать любой совершеннолетний член семьи.

Как подать заявление

Форму заявления (приложение 1 к Постановлению) можно скачать по ссылке . Его подают:

лично или по почте в местное управление социальной защиты;

по электронной почте (с наложением электронной подписи).

Список адресов для электронной подачи следует уточнить на сайте своего территориального общества.

К заявлению прилагаются копии документов:

паспортов всех членов семьи;

идентификационных кодов;

справки ВПЛ (при наличии);

документов, подтверждающих право на льготы;

подтверждение проживания по указанному адресу (регистрация или акт обследования).

Местные органы рассматривают поданные заявления до трех рабочих дней. В случае одобрения домохозяйство вносят в список получателей пособия. Если обнаружены ошибки или недостоверные данные, можно подать заявление повторно до 24 октября 2025 года.

Как производится выплата

Выплаты производят международные организации, в том числе Представительство УВКБ ООН, в двух форматах:

перевод средств на банковский счет (IBAN);

денежный перевод через систему Western Union.

Кто получит пособие в первую очередь

Поскольку финансирование ограничено, приоритет предоставляется наиболее уязвимым категориям:

получателям субсидий или льгот на твердое топливо;

одиноким пенсионерам, матерям или родителям;

многодетным семьям;

семьям с детьми или взрослыми с инвалидностью;

внутренне перемещенным лицам;

приемным семьям и детским домам семейного типа.

Когда пособие не предоставляют

Выплату не назначают, если:

домохозяйство уже получило пособие на твердое топливо в этом сезоне от других международных организаций;

в документах обнаружены исправления, разногласия или ложные данные.

