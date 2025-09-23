0 800 307 555
Украинцам, получающим соцпомощь, дадут больше времени на идентификацию

Украинцам, получающим соцпомощь, дадут больше времени на идентификацию
Украинцам, получающим соцпомощь, дадут больше времени на идентификацию
Минсоцполитики разработало проект изменений в порядок выплаты отдельных видов государственной помощи. Главная цель документа — перенос сроков идентификации получателей.
Об этом сообщается в проекте постановления Кабмина, размещенном на сайте министерства.
Речь идет о помощи людям, не имеющим права на пенсию, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, одиноким матерям и другим категориям. Сейчас проверка является обязательным условием для продления выплат.
Ранее постановлениями правительства было определено, что идентификацию следует провести до 1 октября 2025 года. Для этого получатели должны лично подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Если процедуру не успеть пройти, помощь начислялась бы без ее фактической выплаты. Это могло бы привести к проблемам с финансовой поддержкой социально уязвимых групп.
Из-за значительного объема работ и технических сложностей правительство предложило перенести сроки. Идентификацию получателей планируется проводить до 1 ноября 2025 года.
Таким образом получатели получат дополнительное время, чтобы подтвердить документы. Это позволит избежать сужения их прав и сбоев в выплатах.
Проектом предусмотрено внесение изменений сразу в несколько постановлений Кабинета Министров. Это акты от 7 марта 2022 № 214 и № 215, а также от 11 июня 2025 № 695, от 23 июня 2025 № 766 и от 25 июня 2025 № 765.
Вступление в силу пункта 4 постановления № 765 предлагается установить с 1 ноября 2025 года. Это означает, что новые правила начнут действовать именно с этой даты.
Напомним, в Украине планируется усовершенствовать обмен данными между банками и Пенсионным фондом для выплаты пенсий и соцпомощей.
Ранее Кабинет министров изменил порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи по месту фактического проживания получателей в пределах Украины.
По материалам:
РБК-Україна
