Первые заработки: что нужно знать о работе для несовершеннолетних Сегодня 19:31

Первые заработки: что нужно знать о работе для несовершеннолетних

Все больше подростков сейчас стремятся к самостоятельности даже в финансовых вопросах. Молодежь ищет первые подработки, чтобы иметь деньги и меньше зависеть от родителей. Однако перед тем как устраиваться на работу, важно знать, какие права имеют несовершеннолетние работники и какие ограничения устанавливает законодательство.

Как пишет Минюст, Конституция Украины гарантирует безбарьерный доступ к возможности зарабатывать себе на жизнь трудом всем гражданам, в том числе и несовершеннолетним.

В то же время в сфере охраны труда, рабочего времени, отпусков и других условий лица в возрасте от 14 до 18 лет пользуются льготами, предусмотренными законодательством Украины.

Так, несовершеннолетних работников запрещено привлекать:

для работы во вредных или опасных условиях труда;

к подземным работам;

к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни;

к работам, связанным с подъемом и перемещением вещей, масса которых превышает установленные предельные нормы.

Кроме того, несовершеннолетние имеют право на отпуск продолжительностью 31 календарный день и на ежегодный медицинский осмотр.

При принятии на работу для таких работников не устанавливается испытательный срок.

Что касается продолжительности рабочего времени:

для работников от 16 до 18 лет оно ограничено 36 часами в неделю;

лица в возрасте от 15 до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю;

а подростки в возрасте от 14 до 15 лет — не более 12 часов в неделю (на каникулах — не более 24 часов).

Нужно ли согласие родителей

Для детей, достигших 15 лет, устройство на работу возможно только при письменном согласии одного из родителей или лица, его заменяющего. Детей от 14 лет законодательство разрешает принимать на работу в свободное от учебы время с согласия родителей, если это легкая работа, которая не вредит здоровью и обучению.

Трудовой договор с несовершеннолетним работником заключается только в письменной форме. Во время военного положения все законодательные нормы, регламентирующие трудовые права несовершеннолетних, сохраняют силу.

Чтобы уволить подростка, работодателю нужно иметь согласие районной или городской службы по делам детей. В то же время родители и попечители подростков имеют право потребовать расторгнуть трудовой договор, если его продление угрожает здоровью несовершеннолетнего или нарушает его права.

