Поиск работы: чем отличаются зуммеры от миллениалов

Поиск работы: чем отличаются зуммеры от миллениалов
Поиск работы: чем отличаются зуммеры от миллениалов
Зуммеры иначе подходят к поиску работы, чем миллениалы. В частности, специалисты, рожденные после 1997 года, между одинаковыми вакансиями выберут компанию с большей социальной ответственностью, даже если зарплата будет ниже.
Об этом рассказала доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько изданию «РБК-Украина».

Что отличает зуммеров от миллениалов

В частности, почти половина (46%) зуммеров предпочли бы работодателя, который заботится об окружающей среде и глобальных проблемах.
Также, как отмечает Черенько, миллениалы более ориентированы на высокие заработки и стремятся работать в офисе.
Для зуммеров менее важно разделение на «физическую» или «умственную» работу — главное, чтобы профессия отвечала их убеждениям.

Кроме того, миллениалы предпочитают самозанятость, предпринимательство и фриланс. В то же время эксперты прогнозируют, что в будущем предпринимательский потенциал зуммеров может быть даже выше.
Напомним, результаты исследования «Индекс будущего: профессиональные ожидания подростков и детей в Украине» свидетельствуют, что украинская молодежь заинтересована в большинстве своем в офисной работе за компьютером без физических нагрузок, с высокой зарплатой и комфортными условиями.
Это создает разрыв между ожиданиями школьников и реальными потребностями работодателей.
В работе школьники мечтают о доходности их труда, стабильности и балансе между работой и личной жизнью.
