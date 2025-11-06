В Европе разоблачили мошенническую сеть, похищавшую данные с кредиток через фиктивные аккаунты в 193 странах
Успешная международная операция против глобального мошенничества с кредитными картами, скоординированная Евроюстом, завершилась арестом 18 подозреваемых.
Об этом сообщает Евроюст.
«По данным следствия, злоумышленники организовали сложную схему фиктивных онлайн-подписок на сайты знакомств, порнографические и стриминговые сервисы, оплата которых производилась с помощью кредитных карт. Среди задержанных пятеро руководителей из четырех немецких платежных компаний», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мошенничество осуществлялось через три взаимосвязанных сети, которые обманули несколько миллионов пользователей кредитных карт, открыв 19 миллионов фиктивных аккаунтов в 193 странах. Ориентировочная сумма ущерба составляет не менее 300 миллионов евро. Среди задержанных граждане Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов, Австрии, Дании, США и Канады.
В период между 2016 и 2021 годами подозреваемые, по данным следствия, занимались кражей данных кредитных карт, созданием фиктивных аккаунтов, несанкционированными транзакциями, сокрытием платежей и отмыванием денег.
Платежи сопровождались размытыми описаниями, что усложняло их обнаружение. Кроме того, средства переводились на вебсайты, специально созданные так, чтобы их невозможно было найти через поисковые системы — доступ к ним был только по прямым ссылкам.
Читайте также
Инфраструктура четырех платежных компаний использовалась для обработки и отмывания незаконных доходов. Пятеро задержанных работников этих компаний сотрудничали с преступными сетями, предоставляя им финансовую инфраструктуру.
Правоохранители изъяли криптовалюту, роскошные автомобили, мобильные телефоны, ноутбуки и другие средства связи. Сотрудничество правоохранительных органов Люксембурга, Германии, США и других стран позволило раскрыть всю схему мошенничества и выявить новых подозреваемых.
Евроюст организовал координационные встречи по подготовке операции, а Европол оказывал аналитическую поддержку с мая 2023 года.
Поделиться новостью
Также по теме
В Европе разоблачили мошенническую сеть, похищавшую данные с кредиток через фиктивные аккаунты в 193 странах
Выплата 6500 грн: как не попасть на мошенников
В Украине активизировались мошенники с «помощью» в госуслугах: как работает схема
Служащая «Энергоатома» разоблачена в систематическом взяточничестве
В Киеве таможенники требовали взятки за растаможку авто из США
В Полтавской области будут судить фигурантов схемы завладения 5 млн грн на ремонте скважин