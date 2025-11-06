В Европе разоблачили мошенническую сеть, похищавшую данные с кредиток через фиктивные аккаунты в 193 странах Сегодня 23:12 — Криминал

Успешная международная операция против глобального мошенничества с кредитными картами, скоординированная Евроюстом, завершилась арестом 18 подозреваемых.

Об этом сообщает Евроюст.

«По данным следствия, злоумышленники организовали сложную схему фиктивных онлайн-подписок на сайты знакомств, порнографические и стриминговые сервисы, оплата которых производилась с помощью кредитных карт . Среди задержанных пятеро руководителей из четырех немецких платежных компаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенничество осуществлялось через три взаимосвязанных сети, которые обманули несколько миллионов пользователей кредитных карт, открыв 19 миллионов фиктивных аккаунтов в 193 странах. Ориентировочная сумма ущерба составляет не менее 300 миллионов евро. Среди задержанных граждане Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов, Австрии, Дании, США и Канады.

В период между 2016 и 2021 годами подозреваемые, по данным следствия, занимались кражей данных кредитных карт, созданием фиктивных аккаунтов, несанкционированными транзакциями, сокрытием платежей и отмыванием денег.

Платежи сопровождались размытыми описаниями, что усложняло их обнаружение. Кроме того, средства переводились на вебсайты, специально созданные так, чтобы их невозможно было найти через поисковые системы — доступ к ним был только по прямым ссылкам.

Инфраструктура четырех платежных компаний использовалась для обработки и отмывания незаконных доходов. Пятеро задержанных работников этих компаний сотрудничали с преступными сетями, предоставляя им финансовую инфраструктуру.

Правоохранители изъяли криптовалюту, роскошные автомобили, мобильные телефоны, ноутбуки и другие средства связи. Сотрудничество правоохранительных органов Люксембурга, Германии, США и других стран позволило раскрыть всю схему мошенничества и выявить новых подозреваемых.

Евроюст организовал координационные встречи по подготовке операции, а Европол оказывал аналитическую поддержку с мая 2023 года.

Укрінформ По материалам:

