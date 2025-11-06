0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Европе разоблачили мошенническую сеть, похищавшую данные с кредиток через фиктивные аккаунты в 193 странах

Криминал
18
Успешная международная операция против глобального мошенничества с кредитными картами, скоординированная Евроюстом, завершилась арестом 18 подозреваемых.
Об этом сообщает Евроюст.
«По данным следствия, злоумышленники организовали сложную схему фиктивных онлайн-подписок на сайты знакомств, порнографические и стриминговые сервисы, оплата которых производилась с помощью кредитных карт. Среди задержанных пятеро руководителей из четырех немецких платежных компаний», — говорится в сообщении.
Читайте также
Отмечается, что мошенничество осуществлялось через три взаимосвязанных сети, которые обманули несколько миллионов пользователей кредитных карт, открыв 19 миллионов фиктивных аккаунтов в 193 странах. Ориентировочная сумма ущерба составляет не менее 300 миллионов евро. Среди задержанных граждане Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов, Австрии, Дании, США и Канады.
В период между 2016 и 2021 годами подозреваемые, по данным следствия, занимались кражей данных кредитных карт, созданием фиктивных аккаунтов, несанкционированными транзакциями, сокрытием платежей и отмыванием денег.
Платежи сопровождались размытыми описаниями, что усложняло их обнаружение. Кроме того, средства переводились на вебсайты, специально созданные так, чтобы их невозможно было найти через поисковые системы — доступ к ним был только по прямым ссылкам.
Читайте также
Инфраструктура четырех платежных компаний использовалась для обработки и отмывания незаконных доходов. Пятеро задержанных работников этих компаний сотрудничали с преступными сетями, предоставляя им финансовую инфраструктуру.
Правоохранители изъяли криптовалюту, роскошные автомобили, мобильные телефоны, ноутбуки и другие средства связи. Сотрудничество правоохранительных органов Люксембурга, Германии, США и других стран позволило раскрыть всю схему мошенничества и выявить новых подозреваемых.
Евроюст организовал координационные встречи по подготовке операции, а Европол оказывал аналитическую поддержку с мая 2023 года.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems