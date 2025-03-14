Обманули граждан ЕС на 11 млн грн: правоохранители разоблачили call-центр аферистов в Каменском — Finance.ua
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Обманули граждан ЕС на 11 млн грн: правоохранители разоблачили call-центр аферистов в Каменском

Криминал
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Обманули граждан ЕС на 11 млн грн: правоохранители разоблачили call-центр аферистов в Каменском
Обманули граждан ЕС на 11 млн грн: правоохранители разоблачили call-центр аферистов в Каменском
Правоохранители разоблачили 14 участников преступной организации, которые обманули граждан ЕС более чем на 11 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры в сотрудничестве с органами Литовской и Латвийской Республик при поддержке Евроюста провели совместную спецоперацию.
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В марте 2025 года был проведен ряд следственных действий и разоблачены участники преступной организации, которые обманывали граждан государств Европейского Союза с помощью функционирования «сall-центра» на территории г. Каменское Днепропетровской области.
14 участников преступной организации уведомлены о подозрении по фактам завладения чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах в составе преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины).
По данным следствия, фигуранты организовали функционирование мошеннического call-центра на территории г. Каменское. Подозреваемые выманивали деньги у граждан Европейского Союза с помощью телефонных звонков.
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«Работники» центров, используя зашифрованные звонки, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений. Под предлогом квалифицированной помощи они вводили в заблуждение потерпевших и выманивали конфиденциальные данные банковских счетов, ключи и пароли доступа к Интернет-банкингу.
В дальнейшем перечисляли денежные средства пострадавших на подконтрольные счета и «криптокошельки».
В настоящее время установлены 6 пострадавших, которым нанесен ущерб на общую сумму более 11 млн грн. Потерпевшие являются гражданами Литовской Республики и Украины.
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В ходе проведения 35 санкционированных обысков изъяты почти 1 млн гривен и 160 тыс. долларов США наличными, банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты, черновые записи, документация, автомобили.
13 участников преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время им избраны меры пресечения.
По материалам:
Finance.ua
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