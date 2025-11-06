Выплата 6500 грн: как не попасть на мошенников Сегодня 13:24 — Личные финансы

Выплата 6500 грн: как не попасть на мошенников

В Украине активизировались мошенники, предлагающие оформить выплату в 6500 гривен для украинцев.

Об этом предупреждает глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

«Вижу активизацию ботоферм мошенников, которые предлагают «оформить карту для получения выплаты 6500 гривен», говорит он.

Он напомнил, что никогда не нужно переходить по сомнительным ссылкам и передавать данные своей банковской карты. Ни один государственный орган не рассылает ссылки через посторонние сервисы.

«Чтобы получить государственную помощь, не нужно оформлять „специальные“ карты, ведь большинство выплат осуществляется через „Дія“», — сказал он.

Гтеманцев призвал игнорировать такие «предложения» и не передавать свои данные посторонним лицам.

планирует Напомним, Министерство социальной политики сообщало, что сделать выплату «Теплая зима» ежегодной. Поэтому Кабмин планирует единовременную выплату в размере 6500 гривен для социально уязвимых граждан. В рамках программы «Теплая зима» помощь будет выплачиваться накануне отопительного сезона 2025/26 годов.

Кто получит

Правительство предлагает предоставлять помощь нескольким категориям граждан, нуждающихся в поддержке в зимний период. По 6500 гривен выплатят:

на детей из числа внутренне перемещенных лиц — 252 898 человек;

людям с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц — 12 800;

одиноким пенсионерам, получающим надбавку на уход — 17 500 человек;

на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство — 40 900;

на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях — 1000;

на детей из малообеспеченных семей — 335 863 человека.

Куда придут деньги

Выплата будет производиться за счет средств, предусмотренных Министерству социальной политики на программы социальной защиты. Деньги будут зачисляться на специальный счет или на виртуальную карту «Дія.Картка». Использовать его можно будет в течение 180 дней.

