СБУ ликвидировала конвертцентр, через который вывели 1,5 млрд грн

СБУ ликвидировала конвертцентр, через который вывели 1,5 млрд грн

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему легализации преступных доходов в разных регионах страны. По данным следствия, в 2023—2025 годах участники аферы «отмыли» более 1,5 млрд грн, большинство из которых были украдены из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали организатора схемы — бывшего заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал «конвертационный центр». К преступной деятельности он привлек еще четырех подельников, которые обеспечивали функционирование «схемы». Среди них — два бухгалтера и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием незаконных доходов.

Согласно данным следствия, чтобы запутать «следы» теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занимались хозяйственной деятельностью только «на бумаге».

Как добавили в Киевской городской прокуратуре, организаторы схемы создали 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий транзитеров.

Установлено, что в период июля 2024 по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий было зачислено 127 млн ​​гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС. Это привело к преднамеренному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций подконтрольного им общества на сумму 21 млн гривен. В дальнейшем эти деньги перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий за оплату за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть, таким образом эти деньги легализовали.

Среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.

Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.

В ходе обысков обнаружили наличные деньги, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерную технику и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства «схемы».

Все пятеро участников аферы задержаны. Им готовят подозрения по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

