0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

СБУ ликвидировала конвертцентр, через который вывели 1,5 млрд грн

Криминал
2
СБУ ликвидировала конвертцентр, через который вывели 1,5 млрд грн
СБУ ликвидировала конвертцентр, через который вывели 1,5 млрд грн
Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему легализации преступных доходов в разных регионах страны. По данным следствия, в 2023—2025 годах участники аферы «отмыли» более 1,5 млрд грн, большинство из которых были украдены из государственного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители задержали организатора схемы — бывшего заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал «конвертационный центр». К преступной деятельности он привлек еще четырех подельников, которые обеспечивали функционирование «схемы». Среди них — два бухгалтера и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием незаконных доходов.
Читайте также
Согласно данным следствия, чтобы запутать «следы» теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занимались хозяйственной деятельностью только «на бумаге».
Как добавили в Киевской городской прокуратуре, организаторы схемы создали 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий транзитеров.
Установлено, что в период июля 2024 по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий было зачислено 127 млн ​​гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС. Это привело к преднамеренному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций подконтрольного им общества на сумму 21 млн гривен. В дальнейшем эти деньги перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий за оплату за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть, таким образом эти деньги легализовали.
Читайте также
Среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.
Для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.
В ходе обысков обнаружили наличные деньги, полученные преступным путем, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карты, компьютерную технику и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства «схемы».
Все пятеро участников аферы задержаны. Им готовят подозрения по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems