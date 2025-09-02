Нацполиция разоблачила схему хищения 25 млн грн, выделенных на электроэнергию для нужд ВСУ — Finance.ua
Нацполиция разоблачила схему хищения 25 млн грн, выделенных на электроэнергию для нужд ВСУ

Криминал
11
Национальная полиция разоблачила схему хищения 25 млн грн, выделенных на электроэнергию для нужд ВСУ.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
К организации сделки причастен начальник квартирно-эксплуатационного управления, занимавший в свое время эти должности в двух областях. Чиновник заключил ряд договоров с подконтрольным обществом на поставку электроэнергии для нужд военных подразделений.
Впоследствии условия контрактов были изменены без объективных оснований — цена на ресурс искусственно завышалась под предлогом якобы колебаний на рынке. Таким образом, организаторы схемы незаконно завладели 25 млн грн, выделенными на обеспечение армии.
Полицейские сообщили экс-начальнику квартирно-эксплуатационных управлений и руководителю общества о подозрении.
Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 — присвоение или растрата имущества в крупных размерах и ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — небрежное отношение к военной службе.
В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.
Санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.
