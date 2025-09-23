ТОП-10 самых популярных вакансий в Украине — рейтинг Госслужбы занятости Сегодня 15:02 — Личные финансы

С начала года Государственная служба занятости предложила 309 000 вакансий. Больше всего искали подсобных рабочих.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Самые популярные профессии

Наибольший спрос был на подсобных рабочих: с начала года работодатели подали 15 тысяч таких запросов. В обязанности входят вспомогательные работы на производстве, строительстве или складах, транспортировка грузов, уборка и сортировка материалов. В специальной подготовке такая работа не нуждается. В то же время количество желающих работать подсобными рабочими превысило предложение — в резюме более 18 тысяч человек отметили именно эту профессию.

На втором месте водители автотранспорта. Было открыто более 13 тысяч вакансий, а претендентов на них оказалось 10,6 тысячи.

Третью позицию заняли продавцы продовольственных товаров. Работодатели предложили более 13 тысяч рабочих мест, в то время как желающих работать в сфере торговли оказалось почти 20 тысяч.

Популярной остается и вакансия продавца-консультанта: более 9 тысяч предложений против 11 тысяч желающих.

Пятерку лидеров замыкают повара — почти 8,7 тысячи вакансий на почти 12 тысяч соискателей.

На шестом месте уборщики служебных помещений. Работодатели подали около 8 тысяч запросов, тогда как претендентов было 10,5 тысячи.

Бухгалтер занял седьмое место по популярности: 6,7 тысячи вакансий против почти 9 тысяч соискателей.

Восьмой по спросу учитель в заведениях общего среднего образования. Речь идет о преподавателях начальных школ, гимназий и лицеев. Было открыто 4,7 тысячи вакансий на 7 тысяч претендентов.

Девятое место заняла профессия швеи. Здесь ситуация противоположная: 4,6 тысячи вакансий на 3,9 тысячи желающих.

Десятку замыкают медицинские сестры и братья — около 4,5 тысячи вакансий и более 6,7 тысячи кандидатов.

«Также существует перечень профессий, которые появляются на рынке труда очень нечасто. По одному случаю запросов от работодателей были такие специальности, как заведующий оранжереей, начальник мельницы, математик, бандурист, приготовитель шампанского, ведущий дискотеки, а также узкопрофильные мастера, инженеры, техники и электромеханики» — рассказали в службе занятости.

Напомним, с начала года более 238 тысяч человек получили работу (речь идет как о постоянной, так и о временной работе или предпринимательстве) через Государственную службу занятости. Это на 9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Наибольший рост в Закарпатской области, там этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом на 50% и сейчас составляет 5,6 тыс. человек.

Искусственный интеллект может не только убирать рабочие места, но и помогать их находить. По крайней мере, именно такую ​​функцию ему нашли в Государственной службе занятости, которая запустила новый ИИ-инструмент для поиска работы.

