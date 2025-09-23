Как рассчитать сумму за доставку газа на 2026 год Сегодня 17:03 — Личные финансы

Подсчитать сумму за доставку газа в будущих платежках можно уже сейчас. Ведь в сентябре кончается так называемый газовый год. Именно от потребленного объема с 1 октября 2024 по 30 сентября 2025 будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку «голубого топлива» с 1 января 2026 года.

Об этом пишет ГазПравда.

Издание напоминает, что в конце еще 2023 года правительство отменило мораторий на отключение от газа абонентов-должников. Запрет действует только в регионах, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях. Или если ваше жилье пострадало в результате вражеских атак.

Все остальные потребители рискуют остаться без голубого топлива, если будут накапливать задолженность.

Как произвести расчет

Чтобы узнать сумму за доставку в 2026 году, необходимо:

взять годовой объем потребления газа за период с 1 октября 2024-го по 30 сентября 2025-го (эти данные доступны в личном кабинете оператора ГРМ);

умножить эту цифру на тариф вашего оператора ГРМ;

разделить полученный результат на 12 (месяцев).

Тарифы на доставку остаются без изменений, поэтому сумма будет зависеть только от фактического потребления.

Показания счетчика следует подавать ежемесячно с 1 по 5 число, особенно в конце газового года. Если этого не сделать, вам могут насчитать объемы по плановым нормам. Даже при отсутствии потребления следует передавать неизменные данные во избежание лишних начислений.

Что такое минимальная плата за доставку газа

Даже без использования газа действует минимальная плата в зависимости от оборудования:

39 куб. м в год — для приготовления пищи;

126 куб. м — для приготовления пищи и подогрева воды;

314 куб. м — для отопления.

Эти нормы закреплены Кодексом газораспределительных систем. Чтобы совсем не платить, нужно официально разорвать сделку с оператором и физически отключиться от сети. Повторное подключение будет оплачиваться отдельно.

Напомним, ранее первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил , что повышение жилищно-коммунальных тарифов и цен на энергию для населения в Украине является неизбежным шагом — это нужно для стабилизации экономики. По словам Николайчука, НБУ стремится достигать инфляционных целей не административными ограничениями, а с помощью последовательной монетарной политики. В то же время резкие ценовые скачки, в частности в сфере коммунальных тарифов, создают дополнительные риски для экономики.

