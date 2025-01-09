Украинцам поступают платежки за доставку газа: когда можно не платить — Finance.ua

Украинцам поступают платежки за доставку газа: когда можно не платить Сегодня 16:45 — Личные финансы

Украинцам поступают платежки за доставку газа: когда можно не платить

Украинцам с 1 января пересчитали оплату за доставку газа с учетом объемов потребления за прошлый год. Однако при этом платить за доставку газа нужно даже тем, кто не пользуется им ни сейчас, ни в прошлом году. Если подключен к газу, будут начислять доставку не менее минимального объема потребления.

можно не платить за доставку газа. Во всех других вариантах будут ежемесячно поступать платежки. Как говорится в материале OBOZ.UA, всего есть два варианта, когда вамВо всех других вариантах будут ежемесячно поступать платежки.

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За доставку газа могут не платить украинцы, не подключенные к газовой сети.

За доставку газа могут не платить украинцы, у которых есть подключение, но они перекрыли газоснабжение по собственному желанию (или их отключили, например, за значительные долги).

Есть также два случая, когда придется переплачивать за доставку газа (если не учитывать технические ошибки со стороны поставщика услуги). Первый — если вы вообще не потребляете газ, живете в другом доме, но не отключаете газ. В таком случае придется платить только за подключение к голубому топливу. Чтобы не переплачивать, достаточно обратиться к оператору ГРМ и написать заявление об отключении от газовой сети.

Второй — если вы не передаете показания газового счетчика. В таком случае вам могут посчитать доставку по усредненным объемам потребления. А они могут быть значительно больше, чем фактически потребленные объемы.

При этом, скорее всего, платить за газ все равно придется. К примеру, в декабре 2024-го Владимир-Волынский городской суд отказался удовлетворить иск мужчины, требовавшего «Волыньгаз» отменить долг за доставку газа.

Истец еще с июля 2022-го вместе с семьей проживает в Италии. Ему насчитали 3874 грн за доставку газа. «Несмотря на нулевой показатель потребления природного газа согласно показателям счетчика, ответчик начисляет за доставку газа за мифические кубометры газа, которые не привязаны к показателям счетчика», — говорится в материалах дела. Представитель «Волыньгаза» пояснил, что размер платы за доставку рассчитали в 2023-м, исходя из объемов потребления за газовый год с октября 2021-го по сентябрь 2022-го. В этот период семья еще до переезда в Италию успела использовать 1520 кубометров газа. Следовательно, ежемесячно нужно было платить за доставку 126,6 кубометра.

К тому же даже если семья вообще не потребляла газ, начисление происходило по минимальным предельным объемам. «Суд обращает внимание на доводы ответчика, что прекращение или ограничение распределения (потребления) природного газа не освобождает потребителя от обязательства оплаты стоимости услуг по договору распределения природного газа, кроме случая расторжения этого договора», — говорится в решении суда.

В результате суд признал: за доставку газа в квартиры в Украине нужно платить, даже если еще несколько лет назад вы уехали в другую страну и в квартире никто не живет. Если вы хотите, чтобы квартира оставалась пустой и не хотите платить за доставку газа, нужно расторгнуть договор (а он подписывается автоматически) на доставку газа и отключить голубое топливо.

Обозреватель По материалам:

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