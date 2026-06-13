Финансовая подушка: сколько сбережений нужно иметь в разном возрасте Сегодня 16:18 — Личные финансы

Сумма сбережений, которую следует иметь в разном возрасте

Финансовую подушку следует формировать еще с 20 лет, ведь тогда закладываются базовые финансовые привычки. С возрастом размер накоплений традиционно растет, но настоящие суммы существенно различаются в зависимости от доходов и денежной дисциплины.

Об этом говорится в материале the Guardian о финансовых привычках и сбережениях на примере американцев со ссылкой на данные Федеральной резервной системы США (SCF).

Сколько сбережений у американцев

По данным исследования, уровень сбережений в США существенно отличается в зависимости от возраста. В среднем у американцев есть от 20 540 до 72 520 долларов накоплений, а самые высокие показатели зафиксированы среди людей в возрасте 65−74 года — около 100 250 долларов.

В то же время, медианные значения значительно скромнее — примерно от 5 400 до 8 700 долларов. Такая разница объясняется тем, что средние показатели «раздуваются» за счет самых состоятельных семей.

Согласно данным SCF, структура сбережений по возрастным группам выглядит так:

до 35 лет — в среднем 20 540 долларов;

35−44 года — 41 540 долларов;

45−54 года — 71 130 долларов;

55−64 года — 72 520 долларов;

65−74 года — 100 250 долларов;

75+ лет — 82 800 долларов.

Эксперты отмечают, что с возрастом накопления обычно увеличиваются, однако их уровень зависит от доходов, финансовых привычек и образа жизни.

Сколько стоит откладывать на пенсию

Финансовые эксперты рекомендуют ориентироваться на такой уровень сбережений:

до 30 лет — сумма, эквивалентная годовому доходу;

до 40 лет — три годовых зарплаты;

до 50 лет — пять годовых доходов;

до 60 лет — семь годовых доходов.

В то же время специалисты отмечают, что универсального правила не существует. Уровень необходимых накоплений зависит от доходов человека, образа жизни и планов выхода на пенсию.

Ранее Finance.ua рассказывал , сколько нужно откладывать ежемесячно, чтобы создать финансовую подушку. По словам эксперта, психологически комфортной нормой считается 10% от любого дохода. Эта сумма обычно не создает ощутимого давления на уровень жизни, вне зависимости от размера заработка.

Для создания эффективного капитала: 20−30%, а в отдельных случаях — до 40%.

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