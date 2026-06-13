0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финансовая подушка: сколько сбережений нужно иметь в разном возрасте

Личные финансы
59
Сумма сбережений, которую следует иметь в разном возрасте
Сумма сбережений, которую следует иметь в разном возрасте
Финансовую подушку следует формировать еще с 20 лет, ведь тогда закладываются базовые финансовые привычки. С возрастом размер накоплений традиционно растет, но настоящие суммы существенно различаются в зависимости от доходов и денежной дисциплины.
Об этом говорится в материале the Guardian о финансовых привычках и сбережениях на примере американцев со ссылкой на данные Федеральной резервной системы США (SCF).

Сколько сбережений у американцев

По данным исследования, уровень сбережений в США существенно отличается в зависимости от возраста. В среднем у американцев есть от 20 540 до 72 520 долларов накоплений, а самые высокие показатели зафиксированы среди людей в возрасте 65−74 года — около 100 250 долларов.
В то же время, медианные значения значительно скромнее — примерно от 5 400 до 8 700 долларов. Такая разница объясняется тем, что средние показатели «раздуваются» за счет самых состоятельных семей.
Согласно данным SCF, структура сбережений по возрастным группам выглядит так:
  • до 35 лет — в среднем 20 540 долларов;
  • 35−44 года — 41 540 долларов;
  • 45−54 года — 71 130 долларов;
  • 55−64 года — 72 520 долларов;
  • 65−74 года — 100 250 долларов;
  • 75+ лет — 82 800 долларов.
Эксперты отмечают, что с возрастом накопления обычно увеличиваются, однако их уровень зависит от доходов, финансовых привычек и образа жизни.

Сколько стоит откладывать на пенсию

Финансовые эксперты рекомендуют ориентироваться на такой уровень сбережений:
  • до 30 лет — сумма, эквивалентная годовому доходу;
  • до 40 лет — три годовых зарплаты;
  • до 50 лет — пять годовых доходов;
  • до 60 лет — семь годовых доходов.
В то же время специалисты отмечают, что универсального правила не существует. Уровень необходимых накоплений зависит от доходов человека, образа жизни и планов выхода на пенсию.
Ранее Finance.ua рассказывал, сколько нужно откладывать ежемесячно, чтобы создать финансовую подушку. По словам эксперта, психологически комфортной нормой считается 10% от любого дохода. Эта сумма обычно не создает ощутимого давления на уровень жизни, вне зависимости от размера заработка.
Для создания эффективного капитала: 20−30%, а в отдельных случаях — до 40%.
По материалам:
Finance.ua
Персональные финансыДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems