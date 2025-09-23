0 800 307 555
Актуальные цены на жизнь в Хорватии

Переезд в Хорватию предлагает иностранцам средиземноморский комфорт по доступной цене. Мягкий климат, живописное побережье, развитая инфраструктура, качественная медицина — все это ждет иммигрантов по доступной цене. И они все чаще выбирают эту страну, поэтому сегодня Хорватия — вторая по величине по уровню эмиграции в ЕС.
По данным исследования Relocate. me, в среднем жизнь в Загребе примерно на 40% дешевле, чем в Лондоне. К примеру, аренда жилья составляет 670 евро против 2 500 евро в Лондоне. А по индексу стоимости жизни (показатель составляет 31,5), Хорватия гораздо выгоднее по сравнению с такими странами ЕС как: Швейцария (84,0), Ирландия (57,4) или Нидерланды (50,2).
В целом ежемесячные расходы для одного человека составляют 770 евро без учета арендной платы. По сравнению с Украиной стоимость жизни в Хорватии в среднем на 84,1% дороже, а арендная плата — почти на 112% выше.

Жилье

  • аренда 1-комнатной квартиры: в центре — 662 евро, вне центра — 508 евро в месяц;
  • аренда 3-комнатной квартиры: в центре — 1 111 евро, вне центра — 830 евро в месяц.

Еда

  • хлеб и крупы: буханка хлеба — 1,45 евро, 1 кг риса — 2,68 евро;
  • молоко (1 литр) — 1,10 евро;
  • яйца (12 шт.) — 3,25 евро;
  • мясо (за 1 кг): куриное филе — 8,46 евро, говядина — 10,76 евро;
  • напитки: бутылка воды (1,5 л) — 1,09 евро, бутылка вина — 7 евро, пиво (0,5 л) — 1,46 евро.

Прочие расходы:

  • кафе и рестораны: ужин на двоих в ресторане среднего класса — 60 евро, МакМеню в МакДональдз — 8 евро, капучино — 2,24 евро;
  • общественный транспорт: билет в местном общественном транспорте — 1,25 евро, такси 1 км — 1 евро;
  • одежда: 1 пара джинсов — 82 евро, 1 летнее платье — 35 евро, кроссовки — 86 евро, мужская кожаная обувь — 93 евро.
Finance.ua предлагает обзор актуальных цен в пяти странах Европы, где в 2025 году жить дешевле:

🔎 В каких странах ЕС дешевле всего жить

Напомним, ранее мы уже писали о стоимости жизни в Хорватии в 2023 году 👉 Сколько стоит жизнь в Хорватии.
Средняя продолжительность трудовой жизни в 2024 году в Евросоюзе составляла 37,2 года, с определенными отличиями в разных странах. Самая низкая продолжительность трудовой жизни отмечена в Румынии (32,7 года), Италии (32,8) и Хорватии, Греции и Болгарии (по 34,8).
