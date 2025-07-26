У яких країнах ЄС працюють найдовше — Євростат (інфографіка) — Finance.ua
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У яких країнах ЄС працюють найдовше — Євростат (інфографіка)

Світ
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У яких країнах ЄС працюють найдовше — Євростат (інфографіка)
У яких країнах ЄС працюють найдовше — Євростат (інфографіка)
Середня тривалість трудового життя у 2024 році в Євросоюзі становила 37,2 року, з певними відмінностями у різних країнах.
Такі дані наводить Євростат.

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За даними статистичної організації ЄС, у шести країнах Євросоюзу середня тривалість трудового життя становила 40 років і більше:
  • Нідерланди (43,8 року);
  • Швеція (43,0);
  • Данія (42,5);
  • Естонія (41,4);
  • Ірландія (40,4);
  • Німеччина (40,0).
Найнижча тривалість трудового життя зафіксована в Румунії (32,7 року), Італії (32,8) та Хорватії, Греції та Болгарії (по 34,8).
У яких країнах ЄС працюють найдовше — Євростат (інфографіка)
Для чоловіків тривалість трудового життя в ЄС в середньому становила 39,2 року, найбільша була зафіксована в Нідерландах (45,7 року), Данії (44,2) і Швеції (40,0 року), найменша — в Румунії (35,9), Хорватії та Болгарії (по 36,0).
Середня тривалість трудового життя жінок становила 35 років, причому найбільша була зафіксована в Естонії (42,2), Швеції (42,0) і Нідерландах (41,8), найменша — в Італії (28,2), Румунії (29,2) та Греції (31,1).
За даними Євростату, за останні 10 років очікувана середня тривалість трудового життя в ЄС зросла на 2,4 року — з 34,8 до 37,2.
За матеріалами:
Укрінформ
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