Как получить копию договора купли-продажи в сервисном центре МВД

Граждане часто обращаются в сервисные центры МВД, чтобы получить копию заключенного договора купли-продажи транспортного средства.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Обычно это нужно при заполнении деклараций, представлении сведений в налоговую, оформлении кредитов, страховании или в других важных случаях. Если вы не взяли копию при получении услуги, ее можно получить позже — оффлайн или онлайн.

Получение копии оффлайн

Чтобы получить документ лично, обратитесь в территориальный сервисный центр МВД, где оформлялся договор. Не забудьте взять с собой паспорт или ID-карту для подтверждения личности.

Получение копии онлайн

Если личный визит невозможен, можно заказать копию онлайн. Для этого нужно отправить обращение в Региональный сервисный центр МВД, где была заключена сделка.

Контакты региональных центров можно найти на сайте МВД рядом с интерактивной картой, выбрав свой регион.

Что указать в обращении

Чтобы ускорить обработку запроса, обязательно укажите:

номер сервисного центра МВД или область;

дату заключения договора;

имя, фамилию и отчество;

копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, ID-карта).

Обратите внимание: копия договора предоставляется только при условии, что оригинал был предоставлен в сервисный центр МВД не позднее, чем три года назад.

Электронные договоры в Дії

Многие сделки совершают через приложение Дія. После завершения сделки формируется электронный договор, хранящийся в вашем аккаунте несколько дней. Если документ не сохранен сразу, получить его копию можно только через сервисный центр МВД, где прошла регистрация.

Также в ГСЦ МВД отмечают, что информация в копии договора касается только транспортного средства и человека, который обращается. Данные о третьих лицах сервисные центры МВД не предоставляют посторонним лицам.

