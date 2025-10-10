Как получить копию договора купли-продажи в сервисном центре МВД
Граждане часто обращаются в сервисные центры МВД, чтобы получить копию заключенного договора купли-продажи транспортного средства.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Обычно это нужно при заполнении деклараций, представлении сведений в налоговую, оформлении кредитов, страховании или в других важных случаях. Если вы не взяли копию при получении услуги, ее можно получить позже — оффлайн или онлайн.
Получение копии оффлайн
Чтобы получить документ лично, обратитесь в территориальный сервисный центр МВД, где оформлялся договор. Не забудьте взять с собой паспорт или ID-карту для подтверждения личности.
Получение копии онлайн
Если личный визит невозможен, можно заказать копию онлайн. Для этого нужно отправить обращение в Региональный сервисный центр МВД, где была заключена сделка.
Контакты региональных центров можно найти на сайте МВД рядом с интерактивной картой, выбрав свой регион.
Что указать в обращении
Чтобы ускорить обработку запроса, обязательно укажите:
- номер сервисного центра МВД или область;
- дату заключения договора;
- имя, фамилию и отчество;
- копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, ID-карта).
Обратите внимание: копия договора предоставляется только при условии, что оригинал был предоставлен в сервисный центр МВД не позднее, чем три года назад.
Электронные договоры в Дії
Многие сделки совершают через приложение Дія. После завершения сделки формируется электронный договор, хранящийся в вашем аккаунте несколько дней. Если документ не сохранен сразу, получить его копию можно только через сервисный центр МВД, где прошла регистрация.
Также в ГСЦ МВД отмечают, что информация в копии договора касается только транспортного средства и человека, который обращается. Данные о третьих лицах сервисные центры МВД не предоставляют посторонним лицам.
