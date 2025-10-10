0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить копию договора купли-продажи в сервисном центре МВД

Личные финансы
48
Как получить копию договора купли-продажи в сервисном центре МВД
Как получить копию договора купли-продажи в сервисном центре МВД
Граждане часто обращаются в сервисные центры МВД, чтобы получить копию заключенного договора купли-продажи транспортного средства.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
Обычно это нужно при заполнении деклараций, представлении сведений в налоговую, оформлении кредитов, страховании или в других важных случаях. Если вы не взяли копию при получении услуги, ее можно получить позже — оффлайн или онлайн.

Получение копии оффлайн

Чтобы получить документ лично, обратитесь в территориальный сервисный центр МВД, где оформлялся договор. Не забудьте взять с собой паспорт или ID-карту для подтверждения личности.

Получение копии онлайн

Если личный визит невозможен, можно заказать копию онлайн. Для этого нужно отправить обращение в Региональный сервисный центр МВД, где была заключена сделка.
Читайте также
Контакты региональных центров можно найти на сайте МВД рядом с интерактивной картой, выбрав свой регион.

Что указать в обращении

Чтобы ускорить обработку запроса, обязательно укажите:
  • номер сервисного центра МВД или область;
  • дату заключения договора;
  • имя, фамилию и отчество;
  • копию документа, удостоверяющего личность (паспорт, ID-карта).
Обратите внимание: копия договора предоставляется только при условии, что оригинал был предоставлен в сервисный центр МВД не позднее, чем три года назад.

Электронные договоры в Дії

Многие сделки совершают через приложение Дія. После завершения сделки формируется электронный договор, хранящийся в вашем аккаунте несколько дней. Если документ не сохранен сразу, получить его копию можно только через сервисный центр МВД, где прошла регистрация.
Также в ГСЦ МВД отмечают, что информация в копии договора касается только транспортного средства и человека, который обращается. Данные о третьих лицах сервисные центры МВД не предоставляют посторонним лицам.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems