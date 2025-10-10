Какую работу ищут украинцы всех возрастов: от 15 до 55 лет

0 800 307 555
Личные финансы
Рынок труда в Украине в 2025 году демонстрирует дисбаланс: спрос на молодых работников растет, в то же время увеличивается количество соискателей старшего возраста.
Государственная служба занятости отследила спрос и предложение на рынке труда, определяет, какие вакансии интересуют молодежь, а какие — клиентов постарше.
По данным Службы занятости, в 2025 году наблюдается обратная пропорция: работодатели все больше ищут молодых работников, в то время как на рынке труда растет количество соискателей старшего возраста.
Распределение возраста соискателей:
  • 15−19 лет — 2,5%;
  • 20−24 года — 6%;
  • 25−29 лет — 6,4%;
  • 30−34 года — 10%;
  • 35−39 лет — 13%;
  • 40−44 года — 13,5%;
  • 45−49 лет — 14%;
  • 50−54 года — 14%;
  • 55+ лет — 20%.
Таким образом, молодых искателей работы почти в 10 раз меньше, чем самых старших.

Какие вакансии выбирают разные возрастные группы

  • 15−19 лет — преимущественно вакансии без профессии: продавец, парикмахер, тракторист.
  • 20−24 года — профессионалы и специалисты: продавец, учитель, подсобный рабочий, администратор, кассир.
  • 25−29 лет — профессионалы и работники торговли: повар, кассир, медсестра.
  • 30−34 года — профессионалы: продавец, водитель, бухгалтер.
  • 35−39 лет — экономисты, госслужащие, менеджеры.
  • 40−44 года — торговля, бухгалтеры, швеи, представители простых профессий (уборщики).
  • 45−49 лет — похожие направления, растет спрос на охранников.
  • 50−54 года — уборщики, водители, повара, учителя.
  • 55 лет — простейшие профессии, торговля, рабочие вакансии: охранники, сторожи, операторы котельной, машинисты.

Почему молодежь нечасто ищет работу через ГСЗ

Специалисты ГСЗ выделяют несколько причин такой тенденции:
  • Практика и стажировка во время обучения
Многие компании подбирают молодых специалистов еще во время учебной практики. Крупные предприятия в IT, агросекторе, банковской сфере, телекоммуникациях, промышленности и энергетике предлагают практику по дальнейшему трудоустройству. Поэтому значительная часть молодежи уже работает сразу после завершения учебы.
  • Неформальная занятость
Часть молодых граждан работает в неформальном секторе — в сельском хозяйстве, строительстве и торговле. Молодые люди меньше заинтересованы в легальном трудоустройстве и уплате налогов.
  • Нехватка мужчин на официальном рынке труда
Сегодня на официальном рынке труда достаточно мало мужчин. При этом до 25 лет, то есть до наступления призывного возраста, доля мужчин в общем количестве соискателей составляет около 40%. А от 25 до 55+ их доля составляет всего 25%. И только для соискателей старшего возраста соотношение женщин и мужчин вновь возвращается к пропорции 64% к 36%.

Поддержка для молодых соискателей

Молодые люди, которые обращаются в ГСЗ, получают разные сервисы и предложения:
  • профориентация;
  • профессиональное обучение;
  • обучение женщин по традиционно «мужским» профессиям;
  • гранты на открытие или развитие собственного дела;
  • бесплатное изучение английского языка.
Ранее Finance.ua сообщал, что украинская молодежь заинтересована в основном в офисной работе за компьютером без физических нагрузок, с высокой зарплатой и комфортными условиями. Это создает разрыв между ожиданиями школьников и реальными потребностями работодателей.
Деньги
