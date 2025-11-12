Могут ли предприниматели выехать за границу легально (детали) Сегодня 19:21 — Личные финансы

Предпринимателям порой требуется выезд за рубеж для деловых обязательств, подписания контрактов или встречи с партнерами. И даже во время действия военного положения есть определенные случаи, когда предпринимателя могут выпустить за границу.

О том, куда обращаться и какие документы нужно предоставить, объяснили юристы, пишет novyny.live.

Дает ли ТЦК и СП разрешение на выезд за границу ФЛПам

Юрист разъяснил, что ТЦК и СП не выдают разрешений на выезд за границу, и именно этот орган не имеет полномочий предоставлять разрешение для физических лиц-предпринимателей, даже если поездка носит деловой характер. Право на пересечение границы регулируют Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, устанавливающими четкий перечень категорий мужчин, которые могут выезжать во время военного положения.

Кто может выезжать из Украины во время военного положения

Юрист напоминает, что ограничения касаются мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, тогда как младше 23 и старше 60 имеют право на выезд. Также за пределы Украины могут выезжать:

забронированные работники, направляющиеся в служебную командировку;

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне;

лица, признанные временно непригодными к службе сроком от 6 до 12 месяцев;

мужчины с инвалидностью I-III групп;

те, кто сопровождает лиц с инвалидностью или родственников, нуждающихся в постоянном уходе;

многодетные родители (трое и более детей);

одинокие родители;

водители, выезжающие по системе «Шлях»;

студенты, участвующие в программах академической мобильности.

Если человек не принадлежит ни к одной из перечисленных категорий, он может попытаться обратиться к Председателю Государственной пограничной службы Украины с заявлением о предоставлении индивидуального разрешения на выезд. Такое право предусмотрено частью 6 статьи 14 Закона «О пограничном контроле», позволяющей ГНСУ принимать решения в исключительных случаях — при наличии оснований гуманитарного характера, международных обязательств или для защиты национальных интересов. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие цель поездки: контракты с иностранными партнерами, официальные приглашения или соглашения о сотрудничестве.

" єВідрядження " для бизнеса: как работает новый механизм

В то же время в 2025 году правительство приняло решение о запуске электронной услуги «єВідрядження» в приложении «Дія», которая позволит ФЛПам и представителям частного бизнеса выезжать за границу в краткосрочные рабочие поездки.

Однако для этого предприниматель или компания должны отвечать четким критериям:

своевременно подавать налоговую отчетность;

не иметь долгов по ЕСВ;

выплачивать среднюю зарплату не менее 20 000 грн;

внести залог в размере 200 000 грн как гарантию возвращения из командировки.

Залог возвращается по возвращении предпринимателя или сотрудника в Украину. Нарушение условий, таких как невозвращение или превышение срока командировки, приведет к потере залога в пользу Минобороны и лишению права оформлять подобные разрешения в будущем.

Командировка возможна на срок до семи дней, и одновременно за границу может выехать не более 10% работников компании, но не более 10 человек. Оформление производится исключительно через портал «Дія».

