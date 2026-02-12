Льготу до 150 евро отменят: ЕС вводит пошлины на все мелкие посылки Сегодня 15:33 — Личные финансы

Евросоюз вводит €3 пошлины на малые посылки

Совет Европейского Союза официально одобрил новые правила таможенного налогообложения товаров в мелких посылках, поступающих в ЕС. Беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро отменяется.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Отмена льготы для посылок до 150 евро

Новые правила предусматривают отмену освобождения от пошлин для посылок стоимостью до 150 евро. Стандартные таможенные тарифы будут применяться ко всем товарам, ввозимым в Евросоюз.

Ожидается, что новая цифровая система заработает в 2028 году.

Министр финансов Кипра Макис Керавнос отметил, что рост глобальной электронной торговли требует обновления таможенных правил. По его словам, упразднение устаревшей льготы должно поддержать европейский бизнес и ограничить возможности недобросовестных продавцов.

Реформа будет проходить в два этапа

До полноценного запуска новой системы страны ЕС согласились на переходный механизм.

С 1 июля 2026 года по 1 июля 2028 года будет действовать фиксированная пошлина 3 евро за каждую категорию товаров в посылке стоимостью до 150 евро, которая поступает непосредственно потребителям.

С 2028 года после запуска Центра таможенных данных ЕС временный сбор будет заменен стандартными таможенными тарифами согласно классификации товаров.

Категории будут определяться по таможенным тарифным подпозициям. Например, если в одной посылке находятся шелковая блузка и шерстяные блузки, они считаются разными категориями, и общая сумма пошлины составит 6 евро.

В случае необходимости действие переходного сбора может быть продлено.

Причины изменений

По данным Еврокомиссии, объем малых посылок, которые приходят в ЕС, с 2022 года ежегодно удваивается. В 2024 году на рынок Евросоюза попало 4,6 млрд таких отправлений, причем 91% из них приходили из Китая.

В целом ЕС проводит комплексную реформу таможенной системы, чтобы адаптировать ее к росту торговых потоков, фрагментированности национальных систем, быстрому развитию e-commerce и изменениям в глобальной экономике.

Переговоры между Советом ЕС и Европейским парламентом по созданию нового таможенного дата-хаба и единого таможенного органа продолжаются.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Европейская комиссия предложила ввести пошлины в размере 2 евро для посылок стоимостью до 150 евро, которые приходят в ЕС из стран за его пределами. Новый сбор преследует три основные цели:

покрытие расходов — для того, чтобы компенсировать таможенным органам расходы на обработку и контроль огромного потока импорта низкой стоимости;

безопасность — чтобы усилить контроль за соблюдением европейских стандартов и безопасностью товаров, которые часто попадают в ЕС без надлежащей проверки;

справедливая конкуренция — чтобы выровнять условия для европейских продавцов, конкурирующих с дешевым импортом, часто пользующимся регуляторными послаблениями.

Также в Верховной Раде еще в начале 2025 года зарегистрировали законопроект № 12429 (автором которого является Даниил Гетманцев), предусматривающий 20% налогообложения НДС всех посылок из иностранных магазинов, независимо от их стоимости. Он предусматривает, что при превышении стоимости таких посылок суммы 150 евро дополнительно будет взиматься ввозная пошлина 10% на сумму превышения.

Со своей стороны, Национальный банк поддерживает внедрение налогообложения посылок из-за границы стоимостью до 150 евро. Причина — рекордный дефицит текущего счета платежного баланса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.