Бюджетные подарки на 14 февраля: как поздравить любимого человека без лишних трат — Личные финансы

День святого Валентина для многих украинцев сегодня — это не о драгоценных украшениях, заграничных романтических путешествиях или ресторанах, а о поддержке, тепле и внимании. В условиях войны, блэкаутов, холодной зимы и постоянного напряжения мы все чаще переосмысливаем саму идею подарков. Выбираем не то, что дороже, а действительно согревающее — буквально и эмоционально. Именно поэтому в этом году главным становится ценник, а смысл. Порадовать любимого человека можно и без заоблачных трат — иногда достаточно внимания и немного фантазии.

Для нее: забота и тепло

Подарки для любимой сегодня — это, прежде всего, о возможности остановиться. В мире, где девушки и женщины часто держат работу, дом и эмоции, особенно ценным становится уют и отдых.

Домашний SPA-набор — один из самых простых и одновременно теплых вариантов. Натуральная свеча, соль для ванны, маска для лица или крем для тела — все это можно собрать самостоятельно. Маленькая записка с несколькими искренними словами сделает подарок гораздо более личным, чем любая брендовая упаковка. Цена вопроса может варьироваться от 400−800 грн и выше.

Домашний SPA-набор — один из самых простых и одновременно теплых подарков, Источник фото: pixabay

Если же любимая постоянно в движении — на работе, в дороге или в делах, уместной может стать термочашка. Это практичная вещь, которая будет ежедневно напоминать о вас. А еще один теплый и очень уютный вариант — современные грелки в мягких чехлах: в виде сердец, животных или с минималистичным дизайном. Они быстро нагреваются, долго держат тепло и особенно уместны во время холодных вечеров или отключений света. Такой подарок — о заботе. Цены на грелки в чехле в Украине стартуют от 400 грн за простые модели и достигают 700−900+ грн за брендовые (например Fashy), или большие варианты (2−3 л).

Если же любимая постоянно в движении, уместной может стать термочашка, Источник фото: pixabay

Для тех, кто ценит спокойные вечера, хорошим вариантом станет книга любимого автора, особенно украинского. Это возможность хотя бы на несколько часов отказаться от новостей и окунуться в другой мир. Чтобы сделать подарок более личным, в книжку можно добавить закладку — мелочь, которая будет ежедневно напоминать о вас.

Это может быть бумажная, картонная или магнитная закладка с ярким дизайном или цитатой. Для любителей лаконичных вещей есть металлические закладки в форме фигурок или аккуратных уголков. Для тех, кто любит тактильность и уют — тканевые или кожаные варианты с ремешком. Книга вместе с такой деталью и плиткой любимого шоколада — простой, но теплый подарок.

Средняя цена на книжку в Украине колеблется от 340−420 грн. Стоимость новинок в жестком переплете часто составляет 500−600 грн. Цены на закладки для книг в Украине варьируются от 12 грн за простые бумажные варианты до 150−400 грн за эксклюзивные металлические аксессуары. Стоимость зависит в основном от материала, дизайна и количества в наборе.

Хорошим вариантом станет книга любимого автора, Источник фото: pixabay

Когда хочется позаботиться буквально — стоит обратить внимание на теплые аксессуары. Шарф, перчатки или шапка — это не просто о стиле. Особенно приятно, если это вещь ручной работы из локального маркета или ярмарки. Такие вещи бывают как доступными, если выбирать массмаркет — 300−700 грн, так и чуть дороже, если выбирать изделия ручной работы или из локального маркета — 500−1200 грн.

Шарф, перчатки или шапка — это не просто о стиле., Источник фото: pixabay

Еще один простой, но уместный вариант — гирлянда. Можно найти много красивых моделей на батарейках или с USB-питанием — они стоят недорого (100−300 грн), однако создают атмосферу тепла даже когда исчезает свет.

В периоды отсутствия света такая гирлянда становится не только украшением, а маленьким и островком уюта. Это тот случай, когда подарок работает каждый день: напоминает о празднике, поддерживает настроение и делает темные вечера немного теплее.

В периоды отсутствия света гирлянда становится не только украшением, а и маленьким островком уюта, Источник фото: pixabay

А если вместо вещей хочется подарить эмоции, стоит подумать о впечатлениях: билеты в кино, концерт, лекцию или творческий мастер-класс. Цены будут зависеть от события и стартуют от 200−250 грн за билеты в кинотеатр, до 1500 грн и более, если это мастер-класс на двоих.

Для него: практичность и функциональность

В выборе подарка для него сегодня все чаще побеждает практичность. Это не значит, что романтика исчезает — она ​​просто становится тише, приземленее, но от этого не менее искренней. Подарок для мужчины — это о заботе, которую он почувствует в обыденных мелочах.

К примеру, фонарик. Сегодня это одна из самых полезных вещей в доме. Современные модели имеют несколько режимов света, магнитные крепления, клипсы, возможность заряжаться от USB или работать как аварийное освещение.

Такой подарок, на первый взгляд, не выглядит праздничным, но во время очередного периода отсутствия света становится настоящим спасителем. Сегодня на рынке есть модели за несколько сотен гривен и немного дороже с разными функциями — цены стартуют от 220 грн и выше.

Сегодня фонарик — это одна из самых полезных вещей в доме, Источник фото: pixabay

Еще одна простая, но важная вещь — теплые носки или шарф. Зимой это не банальность, а проявление заботы. Особенно если это качественные, мягкие носки из шерсти, флиса или теплый шарф, защищающий от ветра и холода. Если хотите добавить немного юмора и легкого настроения подойдут носки с забавным принтом. Цена вопроса — от 150 грн.

Еще одна простая, но важная вещь — теплые носки или шарф., Источник фото: pixabay

Для мужчин, которые часто смотрят видео, работают со смартфона или общаются с близкими онлайн, пригодится подставка под смартфон. Она удобная для дома, работы или даже кухни. Стоит недорого, зато упрощает быт. Найти качественный вариант можно за 200−400 грн.

Подставка под смартфон — удобная вещь для дома, работы или даже кухни., Источник фото: finance.ua

Также практичным и полезным будет термос — вещь, которая зимой становится почти незаменимой. Горячий чай или кофе под рукой — это не мелочь, а ежедневный жест заботы: способ согреться, собраться с мыслями и просто почувствовать, что о тебе позаботились. Цены на термосы в Украине варьируют от бюджетных моделей за 200−400 грн до премиальных вариантов, которые стоят 800−2500 грн и более. Стоимость зависит от объема, материала колбы (нержавейка является самой популярной) и способности держать температуру.

Еще один подарок, особенно актуальный для украинцев, — турникет. Это уже не о романтике в классическом смысле, а об ответственности и готовности помочь. Качественный сертифицированный турникет может спасти жизнь в критической ситуации, поэтому все чаще становится частью личной аптечки. Цены на качественные кровоостанавливающие турникеты в Украине зависят от бренда и происхождения (отечественные или импортные по сертификации CoTCCC). Один из самых популярных украинских брендов SICH (Сич) стоит от 850 грн и выше.

Еще один подарок, который особенно актуален для украинцев, — турникет, Источник фото: finance.ua

Если хочется сделать подарок действительно особенным и со смыслом, можно вместе также посетить приют для животных — отвезти туда корм, теплые одеяла и игрушки или даже взять котика или собачку. Такой подарок показывает, что любовь — это не только двое, но и мир вокруг нас. Жест «большого сердца» точно делает этот мир немного лучше. Цены на корм для животных зависят от класса и веса упаковки: эконом-класс (от 250 грн за 500 г), премиум (1000−1500 грн за 2−5 кг).

Если хочется сделать подарок действительно особенным и со смыслом, можно вместе посетить приют для животных, Источник фото: pixabay

Вышеупомянутые идеи — это не о дорогих подарках. Это о тепле, заботе и искренних мелочах, которые создают общие моменты и берегут чувства.

