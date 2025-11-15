Рейтинг самых богатых людей планеты
Влиятельное американское агентство Bloomberg обновило свой ежегодный рейтинг 500 богатейших людей планеты.
Соответствующий список был опубликован на сайте Bloomberg.
Кто попал в рейтинг самых богатых людей планеты
Первое место в рейтинге сохраняет генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, а его состояние оценивается в 449 млрд долл.
Вторую позицию занимает основатель Oracle Ларри Эллисон из 297 млрд дол. Первую тройку замыкает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 265 млрд долл.
В первую десятку списка богатейших вошли:
- соучредители Google, миллиардеры Ларри Пейдж (242 млрд долл.) и Сергей Брин (226 млрд долл.),
- основатель Meta Platforms Марк Цукерберг (220 млрд долл.),
- французский миллиардер Бернар Арно (191 млрд долл.),
- экс-генеральный директор Microsoft Стив Болмер (171 млрд долл.),
- генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (164 млрд долл.)
- основатель и владелец компании Dell Майкл Делл (155 млрд долл.).
По данным агентства, украинцы в этом году в список не попали, в то время как количество россиян выросло до 20 по сравнению с девятью в ноябре прошлого года.
Наиболее состоятельный среди них — Владимир Потанин, занимающий 77-ю позицию с состоянием примерно 29,1 млрд долл.
