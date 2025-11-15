0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг самых богатых людей планеты

Мир
19
Рейтинг самых богатых людей планеты
Рейтинг самых богатых людей планеты
Влиятельное американское агентство Bloomberg обновило свой ежегодный рейтинг 500 богатейших людей планеты.
Соответствующий список был опубликован на сайте Bloomberg.

Кто попал в рейтинг самых богатых людей планеты

Первое место в рейтинге сохраняет генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск, а его состояние оценивается в 449 млрд долл.
Вторую позицию занимает основатель Oracle Ларри Эллисон из 297 млрд дол. Первую тройку замыкает основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 265 млрд долл.
В первую десятку списка богатейших вошли:
  • соучредители Google, миллиардеры Ларри Пейдж (242 млрд долл.) и Сергей Брин (226 млрд долл.),
  • основатель Meta Platforms Марк Цукерберг (220 млрд долл.),
  • французский миллиардер Бернар Арно (191 млрд долл.),
  • экс-генеральный директор Microsoft Стив Болмер (171 млрд долл.),
  • генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (164 млрд долл.)
  • основатель и владелец компании Dell Майкл Делл (155 млрд долл.).
По данным агентства, украинцы в этом году в список не попали, в то время как количество россиян выросло до 20 по сравнению с девятью в ноябре прошлого года.
Наиболее состоятельный среди них — Владимир Потанин, занимающий 77-ю позицию с состоянием примерно 29,1 млрд долл.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems