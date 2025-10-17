Какие седельные тягачи выбирают украинские перевозчики Сегодня 19:33 — Технологии&Авто

Какие седельные тягачи выбирают украинские перевозчики

В течение сентября 2025 года украинцы суммарно приобрели 1216 новых и подержанных седельных тягачей. Этот показатель на 22,2% меньше по сравнению с результатами аналогичного периода 2024 года, но на 9,1% больше по отношению к августу текущего года.

Структура этого сегмента следующая: доля внутренних перепродаж составила 60,9% (741 шт.), импорта подержанных седельных тягачей — 32,2% (391 шт.). Общая доля «траков» с пробегом при этом составила 93,1%.

Новыми приобрели 6,9% седельных тягачей, что в количественном измерении равняется 84 шт. такой техники.

По отдельным подсегментам сравнительная динамика рынка седельных тягачей выглядит так:

Внутренние перепродажи: +10,4% M-M, −22,2% Y-Y

Импорт б/у: +4,8% M-M, −21,3% Y-Y

Импорт новых: +18,3% M-M, −26,3% Y-Y

На внутреннем рынке отчетливо видно доминирование DAF XF, который удерживает позиции народного лидера. Его успех — это не только заслуга производителя, но и следствие отличной «живучести», оптимальной цены и широкой доступности запчастей, что делает его наиболее безопасной инвестицией для большинства перевозчиков.

Рядом с ним идут не менее надежные немецкие MAN TGX и Mercedes-Benz Actros, обеспечивающие необходимую конкуренцию в высоком классе, предлагая более высокое качество сборки и технологичность. Шведская лига, представленная Volvo FH и Scania R-series, ценится прежде всего за непревзойденный комфорт для водителя в дальних рейсах, даже если их цена на вторичном рынке может быть немного выше, чем у конкурентов.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

