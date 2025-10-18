На рынок выходит электрокроссовер Hyundai Elexio (фото) Сегодня 03:13 — Технологии&Авто

На рынок выходит электрокроссовер Hyundai Elexio (фото), Фото: Hyundai

Электрокроссовер Hyundai Elexio EO с 16 октября выходит на рынок в Китае, ведь там производят модель. Недорогой семейный кроссовер богато оснащен, а его запас хода превышает 700 км. Цена стартует со 140 000 юаней ($19 500).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Hyundai Elexio EO — семейный электрокроссовер с нестандартным обтекаемым дизайном.

Фото: Hyundai

В анфас он напоминает электромобиль Hyundai Ioniq 6 благодаря изогнутому капоту и продолговатым фарам.

Сзади обращают на себя внимание стойки крыши с обратным наклоном и пиксельные фонари.

Фото: Hyundai

В салоне нет щитка приборов, зато установили большой 27-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Задние кресла имеют регулируемый угол наклона спинки. Комплектация включает климат-контроль, панорамную крышу и камеру.

Размеры Hyundai Elexio EO 2026:

длина — 4615 мм;

ширина — 1875 мм;

высота — 1675 мм;

колесная база — 2750 мм.

Электромобиль Hyundai Elexio EO будет предложен в 215-сильной переднеприводной и 313-сильной полноприводной версиях.

Кроссовер комплектуют батареями емкостью 64,2 и 88,1 кВт∙ч: запас хода в зависимости от модификации составляет от 518 до 722 км. 800-вольтная архитектура позволяет скоростную зарядку на 30−80% за 27 минут.

