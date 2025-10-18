На рынок выходит электрокроссовер Hyundai Elexio (фото)
Электрокроссовер Hyundai Elexio EO с 16 октября выходит на рынок в Китае, ведь там производят модель. Недорогой семейный кроссовер богато оснащен, а его запас хода превышает 700 км. Цена стартует со 140 000 юаней ($19 500).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Hyundai Elexio EO — семейный электрокроссовер с нестандартным обтекаемым дизайном.
В анфас он напоминает электромобиль Hyundai Ioniq 6 благодаря изогнутому капоту и продолговатым фарам.
Сзади обращают на себя внимание стойки крыши с обратным наклоном и пиксельные фонари.
В салоне нет щитка приборов, зато установили большой 27-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Задние кресла имеют регулируемый угол наклона спинки. Комплектация включает климат-контроль, панорамную крышу и камеру.
Размеры Hyundai Elexio EO 2026:
- длина — 4615 мм;
- ширина — 1875 мм;
- высота — 1675 мм;
- колесная база — 2750 мм.
Электромобиль Hyundai Elexio EO будет предложен в 215-сильной переднеприводной и 313-сильной полноприводной версиях.
Кроссовер комплектуют батареями емкостью 64,2 и 88,1 кВт∙ч: запас хода в зависимости от модификации составляет от 518 до 722 км. 800-вольтная архитектура позволяет скоростную зарядку на 30−80% за 27 минут.
