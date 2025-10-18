BYD представила бюджетный гибридный седан с запасом хода 2000 км (фото) 18.10.2025, 00:08 — Технологии&Авто

BYD представила бюджетный гибридный седан с запасом хода 2000 км (фото)

Компания BYD представила гибридный седан Seal 05 DM-i 2026 модельного года. Обновленная модель получила увеличенный запас хода на электротяге и бюджетный ценник.

Об этом сообщает CarNewsChina.

Обновленный BYD Seal 05 DM-i почти не отличается снаружи от своего предшественника. Главные изменения находятся внутри.

В интерьере разместили трехспицевый руль с плоским дном, за которым находится 8,8-дюймовая цифровая приборная панель. Также внутри есть 10,1-дюймовый центральный дисплей.

В обновленном седане рычаг переключения передач, находившийся на центральной консоли, был заменен электронным рычагом на рулевой колонке. Это позволило освободить немного больше места внутри.

Габариты BYD Seal 05 DM-i:

длина — 4780 мм;

ширина — 1837 мм;

высота — 1515 мм;

колесная база — 2718 мм.

Кроме того, новинка получила передние сиденья с ручной регулировкой, аудиосистему с 6 динамиками, дистанционное управление автомобилем через смартфон, шесть подушек безопасности и круиз-контроль. Объем багажника составляет 508 литров.

BYD Seal 05 DM-i оснащен гибридной установкой с 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 99 л.с. и 161-сильным электромотором. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,9 секунды.

Седан получил аккумуляторную батарею емкостью 15,87 кВт-ч. Запас хода на электротяге составляет 128 км. С полным баком топлива и полностью заряженной батареей новинка способна проехать до 2000 км, а средний расход топлива составляет 3,08 литра на 100 км.



Обновленный BYD Seal 05 DM-i уже доступен для заказа в Китае. Начальная стоимость модели составляет 79 800 юаней (около 11 200 долларов).

