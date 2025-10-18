Стартап Reflection AI планирует создать открытую альтернативу OpenAI и китайским ИИ-гигантам 18.10.2025, 02:22 — Технологии&Авто

Стартап Reflection AI планирует создать открытую альтернативу OpenAI и китайским ИИ-гигантам

Американский стартап Reflection AI, основанный только в прошлом году двумя бывшими исследователями Google DeepMind, привлек $2 млрд инвестиций. Оценка компании после этого выросла до $8 млрд — в 15 раз больше, чем семь месяцев назад. Цель команды — создать открытые передовые модели искусственного интеллекта и стать конкурентом закрытым лабораториям типа OpenAI и Anthropic, а также китайским компаниям, таким как DeepSeek.

Об этом пишет TechCrunch.

Что известно о Reflection AI

Reflection AI основали в марте 2024 года Миша Ласкин, работавший над моделями вознаграждений для проекта Gemini, и Иоаннис Антоноглу, один из создателей AlphaGo — системы, победившей в 2016 году чемпиона мира по игре в го.

Их опыт с передовыми AI-технологиями стал основой стратегии компании: доказать, что самые лучшие модели можно разрабатывать не только в крупных корпорациях.

В новом раунде Reflection AI также объявила, что привлекла в команду ведущих специалистов по DeepMind и OpenAI.

Компания создала собственную систему для тренировки AI, которую обещает сделать открытой для всех. Ближайшая цель — выпуск языковой модели следующего поколения в 2026 году, обученной на десятках триллионов токенов.

«Мы создали платформу для тренировки больших моделей и систем с подкрепленным обучением, которую раньше могли строить только топовые мировые лаборатории», — заявили в Reflection AI.

Компания использует архитектуру MoE (Mixture-of-Experts) — это тип построения моделей, позволяющий масштабировать большие языковые модели более эффективно. Такие подходы уже успешно применяли китайские DeepSeek, Qwen и другие.

«Если мы не будем действовать, то глобальный стандарт искусственного интеллекта создадут другие страны. И это будет не Америка», — объяснил Миша Ласкин, CEO Reflection AI.

Он добавил, что многие компании и правительства не могут использовать китайские модели из-за юридических рисков.

«Или мы останемся в проигрыше, или воспользуемся возможностью», — сказал он.

Реакция технологического сообщества

Многие американские технологи приветствовали новую стратегию Reflection AI.

«Прекрасно видеть больше открытых моделей AI из Америки. Часть мирового рынка выберет именно открытость, гибкость и контроль», — написал Дэвид Сакс, правительственный координатор США по AI и криптотехнологиям.

Клемм Деланг, соучредитель платформы Hugging Face, также назвал это «хорошей новостью для американского открытого AI» и добавил, что теперь компания должна быстро делиться моделями и данными, чтобы не отставать от лидеров open source.

Reflection AI планирует открыть вес моделей (основные параметры, определяющие работу ИИ), но сохранить частными данные для обучения и полные тренировочные процессы. Такой подход позволяет другим командам использовать модели, сохраняя бизнес-контроль над технологией.

Компания будет зарабатывать на сотрудничестве с крупными бизнесами и правительствами, желающими создавать собственные «независимые AI-системы» — то есть модели, принадлежащие отдельным странам.

«Большие компании хотят иметь контроль над AI — от стоимости до настроек. Это именно тот рынок, на который мы ориентируемся», — сказал Ласкин.

Первую модель планируется выпустить в начале 2026 года. Она будет текстовой, но впоследствии получит мультимодальные возможности. Вырученные $2 млрд инвестиций Reflection AI потратит на вычислительные мощности для тренировки моделей.

Среди инвесторов — Nvidia, Disruptive, DST, 1789, B Capital, Lightspeed, GIC, Эрик Юань, Эрик Шмидт, Citi, Sequoia, CRV и другие.

