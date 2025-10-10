Рынок ИИ растет слишком быстро: Банк Англии заявил о риске «пузыря» Сегодня 22:41 — Технологии&Авто

В мире растет риск «внезапной коррекции» на мировых рынках, выразив беспокойство из-за стремительного роста стоимости ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, предупреждает Банк Англии.

Об этом пишет The Guardian.

Политики отметили, что существуют также риски «резкой переоценки активов, номинированных в долларах США», если Федеральная резервная система утратит доверие со стороны мировых инвесторов. Это происходит на фоне постоянных нападений Дональда Трампа на центральный банк США и его угроз об ограничении его независимости.

Непрерывный ажиотаж и чрезмерный оптимизм по отношению к потенциалу технологий искусственного интеллекта привели к росту оценки компаний за последние месяцы. Так, стоимость OpenAI сейчас составляет 500 млрд долларов (372 млрд фунтов стерлингов) против 157 млрд в прошлом октябре. Другая компания, Anthropic, почти утроила свою капитализацию — с 60 млрд долларов в марте до 170 млрд долларов в прошлом месяце.

Однако Комитет по финансовой политике (FPC) Банка Англии предупредил в среду: «Риск резкой рыночной коррекции вырос. По ряду показателей оценка акций выглядит завышенной, особенно для технологических компаний, сосредоточенных на искусственном интеллекте. Это делает фондовые рынки особенно уязвимыми, если ожидания относительно влияния ИИ станут менее оптимистичными».

В заявлении также говорится, что инвесторы еще не учли в полной мере эти потенциальные риски. FPC предупредил, что «внезапная коррекция может произойти», если любой из этих рисков реализуется, что может привести к сокращению финансирования для домохозяйств и бизнеса.

«Поскольку Великобритания является открытой экономикой с глобальным финансовым центром, риск распространения подобных мировых шоков на британскую финансовую систему существнный», — добавили в Комитете.

Діло По материалам:

