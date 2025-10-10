0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок ИИ растет слишком быстро: Банк Англии заявил о риске «пузыря»

Технологии&Авто
1
Рынок ИИ растет слишком быстро: Банк Англии заявил о риске «пузыря»
Рынок ИИ растет слишком быстро: Банк Англии заявил о риске «пузыря»
В мире растет риск «внезапной коррекции» на мировых рынках, выразив беспокойство из-за стремительного роста стоимости ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, предупреждает Банк Англии.
Об этом пишет The Guardian.
Политики отметили, что существуют также риски «резкой переоценки активов, номинированных в долларах США», если Федеральная резервная система утратит доверие со стороны мировых инвесторов. Это происходит на фоне постоянных нападений Дональда Трампа на центральный банк США и его угроз об ограничении его независимости.
Читайте также
Непрерывный ажиотаж и чрезмерный оптимизм по отношению к потенциалу технологий искусственного интеллекта привели к росту оценки компаний за последние месяцы. Так, стоимость OpenAI сейчас составляет 500 млрд долларов (372 млрд фунтов стерлингов) против 157 млрд в прошлом октябре. Другая компания, Anthropic, почти утроила свою капитализацию — с 60 млрд долларов в марте до 170 млрд долларов в прошлом месяце.
Однако Комитет по финансовой политике (FPC) Банка Англии предупредил в среду: «Риск резкой рыночной коррекции вырос. По ряду показателей оценка акций выглядит завышенной, особенно для технологических компаний, сосредоточенных на искусственном интеллекте. Это делает фондовые рынки особенно уязвимыми, если ожидания относительно влияния ИИ станут менее оптимистичными».
В заявлении также говорится, что инвесторы еще не учли в полной мере эти потенциальные риски. FPC предупредил, что «внезапная коррекция может произойти», если любой из этих рисков реализуется, что может привести к сокращению финансирования для домохозяйств и бизнеса.
«Поскольку Великобритания является открытой экономикой с глобальным финансовым центром, риск распространения подобных мировых шоков на британскую финансовую систему существнный», — добавили в Комитете.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems