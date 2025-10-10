0 800 307 555
Peugeot и Mercedes-Benz отзывают тысячи автомобилей в Европе

В Европе отзывают модели Peugeot 3008, 5008 и Mercedes C-Klasse, EQE, GLC. Выявлены риски возгорания и потери управления.

Peugeot отзывает модели 3008 и 5008

Французское правительственное агентство rappel.conso.gouv.fr сообщило об отзыве двух популярных моделей Peugeot — 3008 V3 и 5008 V3.
Проблема касается автомобилей, изготовленных с 23 июня по 20 августа 2025 года, с VIN-номерами в диапазоне VR3KAHPY1RS173932-VR3KAHPY0SS141186 (5008 V3) и VR3KAHPY3RS173785-VR3KAHPY7SS14.
В них EU Safety Gate обнаружил дефект нагревателя в 48-вольтовой системе Peugeot. Согласно докладу EU Safety Gate, в бортовой системе 48 В может быть неправильно установлено соединение для обогревателя.
Это может привести к перебоям в работе отопления, а в редких случаях — электрической дуге и перегреву, что повышает риск возгорания автомобиля.
Владельцам настоятельно рекомендуют обратиться к официальному дилеру Peugeot для проверки и устранения дефекта.

Mercedes отзывает C-Klasse, EQE и GLC

Параллельно Mercedes-Benz объявил отзыв моделей C-Klasse, EQE и GLC, изготовленных в период со 2 марта 2022 по 23 июля 2025 года.
Как отмечает EU Safety Gate, из-за производственного брака в узле рулевого управления возможно ослабление соединения между рулем и механизмом, что может привести к потере управления автомобилем. Это составляет высокий риск ДТП и травм.
Mercedes сообщил владельцам о необходимости немедленно посетить сервисный центр. Проверка и ремонт будут выполнены бесплатно.
По материалам:
amoledo
