Ferrari сокращает поставки автомобилей в Британию — причины Сегодня 23:05 — Технологии&Авто

Ferrari сократило количество автомобилей, которые продаются в Великобритании, чтобы остановить падение остаточной стоимости своих роскошных автомобилей, вызванное отъездом состоятельных лиц после изменений в налоговом законодательстве и отмены статуса нерезидента.

Об этом сообщает Financial Times.

«Некоторые люди покидают эту страну из налоговых соображений. Могу сказать, что мы наблюдаем стабилизацию ситуации», — сказал генеральный директор Бенедетто Винья в интервью Financial Times.

Шаг Ferrari подчеркивает влияние решения правительства Британии отменить льготное налогообложение для нерезидентов и повысить другие налоги для состоятельных лиц.

В апреле был отменен налоговый режим для нерезидентов — жителей Великобритании, которые заявляли, что их постоянное место жительства находится за границей, чтобы избежать уплаты британских налогов на свои глобальные доходы и активы.

Министр финансов Британии Рейчел Ривз отвергла утверждение о массовом оттоке состоятельных резидентов, заявив на этой неделе газете The Guardian, что «это замечательная страна, и люди хотят здесь жить».

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.