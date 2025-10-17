Ferrari сокращает поставки автомобилей в Британию — причины
Ferrari сократило количество автомобилей, которые продаются в Великобритании, чтобы остановить падение остаточной стоимости своих роскошных автомобилей, вызванное отъездом состоятельных лиц после изменений в налоговом законодательстве и отмены статуса нерезидента.
Об этом сообщает Financial Times.
«Некоторые люди покидают эту страну из налоговых соображений. Могу сказать, что мы наблюдаем стабилизацию ситуации», — сказал генеральный директор Бенедетто Винья в интервью Financial Times.
Шаг Ferrari подчеркивает влияние решения правительства Британии отменить льготное налогообложение для нерезидентов и повысить другие налоги для состоятельных лиц.
В апреле был отменен налоговый режим для нерезидентов — жителей Великобритании, которые заявляли, что их постоянное место жительства находится за границей, чтобы избежать уплаты британских налогов на свои глобальные доходы и активы.
Министр финансов Британии Рейчел Ривз отвергла утверждение о массовом оттоке состоятельных резидентов, заявив на этой неделе газете The Guardian, что «это замечательная страна, и люди хотят здесь жить».
