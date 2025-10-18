0 800 307 555
ру
Google Chrome будет автоматически отключать уведомления от неактивных сайтов

Технологии&Авто
14
Google объявила о запуске новой функции в браузере Chrome, которая должна уменьшить количество нежелательных уведомлений.
Об этом сообщает TechCrunch.
Теперь система будет автоматически отбирать права на показ сообщений у тех сайтов, с которыми пользователь давно не взаимодействовал.
Функция будет доступна как на Android, так и на настольных версиях браузера.
Механизм будет работать по аналогии с уже имеющейся проверкой безопасности Chrome, которая отзывает разрешения на использование камеры или геолокации для неактивных ресурсов.
По данным компании, менее 1% всех уведомлений получают какую-либо реакцию пользователей, что свидетельствует о низкой эффективности этого инструмента.
В то же время Google оставляет исключения: автоматический отзыв не затронет установленные веб-приложения, поскольку они могут отправлять полезные сообщения.
Изменения будут касаться только сайтов с низкой активностью пользователей и большим количеством уведомлений. Это может заставить ресурсы, посылающие чрезмерное количество уведомлений, пересмотреть свою политику, чтобы не потерять доступ к этой функции.
Компания сообщила, что пользователи будут получать уведомления об отзыве разрешений и смогут самостоятельно восстановить их в настройках. Кроме того, предусмотрена возможность полностью отключить автоматическое управление этим процессом.
В Google отметили, что функция тестировалась перед ее официальным запуском и результаты показали, что изменения существенно не повлияли на количество кликов по уведомлениям. Это подтвердило, что большинство пользователей почти не взаимодействуют с такими уведомлениями.
По материалам:
mezha.media
