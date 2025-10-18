Google Chrome будет автоматически отключать уведомления от неактивных сайтов
Google объявила о запуске новой функции в браузере Chrome, которая должна уменьшить количество нежелательных уведомлений.
Об этом сообщает TechCrunch.
Теперь система будет автоматически отбирать права на показ сообщений у тех сайтов, с которыми пользователь давно не взаимодействовал.
Функция будет доступна как на Android, так и на настольных версиях браузера.
Механизм будет работать по аналогии с уже имеющейся проверкой безопасности Chrome, которая отзывает разрешения на использование камеры или геолокации для неактивных ресурсов.
Читайте также
По данным компании, менее 1% всех уведомлений получают какую-либо реакцию пользователей, что свидетельствует о низкой эффективности этого инструмента.
В то же время Google оставляет исключения: автоматический отзыв не затронет установленные веб-приложения, поскольку они могут отправлять полезные сообщения.
Изменения будут касаться только сайтов с низкой активностью пользователей и большим количеством уведомлений. Это может заставить ресурсы, посылающие чрезмерное количество уведомлений, пересмотреть свою политику, чтобы не потерять доступ к этой функции.
Компания сообщила, что пользователи будут получать уведомления об отзыве разрешений и смогут самостоятельно восстановить их в настройках. Кроме того, предусмотрена возможность полностью отключить автоматическое управление этим процессом.
В Google отметили, что функция тестировалась перед ее официальным запуском и результаты показали, что изменения существенно не повлияли на количество кликов по уведомлениям. Это подтвердило, что большинство пользователей почти не взаимодействуют с такими уведомлениями.
Поделиться новостью
Также по теме
Time назвал лучшие изобретения 2025 года (видео)
Google Chrome будет автоматически отключать уведомления от неактивных сайтов
На рынок выходит электрокроссовер Hyundai Elexio (фото)
Стартап Reflection AI планирует создать открытую альтернативу OpenAI и китайским ИИ-гигантам
BYD представила бюджетный гибридный седан с запасом хода 2000 км (фото)
Ferrari сокращает поставки автомобилей в Британию — причины