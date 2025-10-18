0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы ТОП-5 кроссоверов, которыми больше всего довольны владельцы (фото)

Технологии&Авто
17
Названы ТОП-5 кроссоверов, которыми больше всего довольны владельцы (фото)
Названы ТОП-5 кроссоверов, которыми больше всего довольны владельцы (фото)
Сегмент среднеразмерных внедорожников широкий и включает модели с двумя и тремя рядами сидений, роскошные круизеры, внедорожники и модели для ежедневного использования. Каждый крупный автопроизводитель предлагает по крайней мере один, если не несколько, автомобилей из класса кроссоверов, чтобы восполнить пробел.
В SlashGear назвали 5 кроссоверов и внедорожников, которыми больше всего довольны владельцы.
Этот рейтинг основан на исследовании Consumer Reports.
Представляем пять лучших внедорожников из этого исследования, все из которых оставили положительное впечатление в опросах владельцев.

Форд Бронко

Названы ТОП-5 кроссоверов, которыми больше всего довольны владельцы (фото)
Компактный внедорожник способен справиться со строгим бездорожьем и предлагает уникальные функции, такие как съемные двери и крыша. Именно поэтому модель вошла в пятерку лидеров, подчеркнули в издании.
По словам владельцев, Ford Bronco также отлично справляется с ролью повседневного автомобиля благодаря практичному интерьеру. Кроме того, на выбор предлагается множество комплектаций, что позволяет покупателям настроить модель под свои потребности.

Subaru Outback

Названы ТОП-5 кроссоверов, которыми больше всего довольны владельцы (фото)
В издании поделились, что многие владельцы Subaru Outback довольны уровнем комфорта, который предлагает эта модель. Более того, система полного привода расширяет внедорожные возможности этой модели.
Практически все комплектации Subaru Outback имеют дорожный просвет 227 см. Даже если этого недостаточно, существует внедорожная версия Wilderness, которая может похвастаться дорожным просветом 237 см.

Toyota Highlander Hybrid

Названы ТОП-5 кроссоверов, которыми больше всего довольны владельцы (фото)
Toyota Highlander является одним из самых популярных кроссоверов японского бренда. Гибридная версия модели добавляет ко всем преимуществам низкий расход топлива.
По словам многих владельцев, Toyota Highlander Hybrid достаточно удобный и надежный кроссовер. В издании заявили, что эта модель идеальна для дальних поездок.

Lincoln Nautilus Hybrid

Названы ТОП-5 кроссоверов, которыми больше всего довольны владельцы (фото)
Lincoln Nautilus Hybrid является еще одним гибридным кроссовером, которым очень довольны его владельцы. Это практичный автомобиль с довольно роскошным интерьером и вместительным багажником.
Lincoln Nautilus Hybrid предлагает богатое оснащение и передовые технологии, такие как система полуавтономного вождения BlueCruise.

Acura MDX

Названы ТОП-5 кроссоверов, которыми больше всего довольны владельцы (фото)
Acura MDX является представителем премиальных кроссоверов и отличается стильным дизайном. В издании поделились, что это одна из самых лучших моделей в своем сегменте по уровню удовлетворенности своих владельцев.
Многие владельцы Acura MDX заявили, что это универсальная модель, способная справиться со многими задачами.

Справка Finance.ua:

  • Ford F-Series удерживает лидерство на американском рынке. По состоянию на август 2025 года доля Ford F-Series на рынке США составляет 5% (рост продаж на 13,1%). На втором месте находится Chevrolet Silverado, который продемонстрировал рост на 6,6%. На третьем месте — кроссовер Toyota RAV4.
  • ТОП-3 крупнейших поставщиков авто в Украине. В январе-сентябре текущего года в ТОП вошли Германия, США и Китай . В прошлом году это были США, Германия и Япония. Поставки автомобилей из Германии выросли на 50,5% - до $739,7,2 млн, а их доля в структуре импорта автомобилей составила 17,7% против 15,1% годом ранее.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems