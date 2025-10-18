Названы ТОП-5 кроссоверов, которыми больше всего довольны владельцы (фото) Сегодня 08:03 — Технологии&Авто

Сегмент среднеразмерных внедорожников широкий и включает модели с двумя и тремя рядами сидений, роскошные круизеры, внедорожники и модели для ежедневного использования. Каждый крупный автопроизводитель предлагает по крайней мере один, если не несколько, автомобилей из класса кроссоверов, чтобы восполнить пробел.

SlashGear назвали 5 кроссоверов и внедорожников, которыми больше всего довольны владельцы.

Этот рейтинг основан на исследовании Consumer Reports

Представляем пять лучших внедорожников из этого исследования, все из которых оставили положительное впечатление в опросах владельцев.

Форд Бронко

Компактный внедорожник способен справиться со строгим бездорожьем и предлагает уникальные функции, такие как съемные двери и крыша. Именно поэтому модель вошла в пятерку лидеров, подчеркнули в издании.

По словам владельцев, Ford Bronco также отлично справляется с ролью повседневного автомобиля благодаря практичному интерьеру. Кроме того, на выбор предлагается множество комплектаций, что позволяет покупателям настроить модель под свои потребности.

Subaru Outback

В издании поделились, что многие владельцы Subaru Outback довольны уровнем комфорта, который предлагает эта модель. Более того, система полного привода расширяет внедорожные возможности этой модели.

Практически все комплектации Subaru Outback имеют дорожный просвет 227 см. Даже если этого недостаточно, существует внедорожная версия Wilderness, которая может похвастаться дорожным просветом 237 см.

Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander является одним из самых популярных кроссоверов японского бренда. Гибридная версия модели добавляет ко всем преимуществам низкий расход топлива.

По словам многих владельцев, Toyota Highlander Hybrid достаточно удобный и надежный кроссовер. В издании заявили, что эта модель идеальна для дальних поездок.

Lincoln Nautilus Hybrid

Lincoln Nautilus Hybrid является еще одним гибридным кроссовером, которым очень довольны его владельцы. Это практичный автомобиль с довольно роскошным интерьером и вместительным багажником.

Lincoln Nautilus Hybrid предлагает богатое оснащение и передовые технологии, такие как система полуавтономного вождения BlueCruise.

Acura MDX

Acura MDX является представителем премиальных кроссоверов и отличается стильным дизайном. В издании поделились, что это одна из самых лучших моделей в своем сегменте по уровню удовлетворенности своих владельцев.

Многие владельцы Acura MDX заявили, что это универсальная модель, способная справиться со многими задачами.

Справка Finance.ua:

Ford F-Series удерживает лидерство на американском рынке. По состоянию на август 2025 года доля Ford F-Series на рынке США составляет 5% (рост продаж на 13,1%). На втором месте находится Chevrolet Silverado, который продемонстрировал рост на 6,6%. На третьем месте — кроссовер Toyota RAV4.

ТОП-3 крупнейших поставщиков авто в Украине. В январе-сентябре текущего года в ТОП вошли Германия, США и Китай . В прошлом году это были США, Германия и Япония. Поставки автомобилей из Германии выросли на 50,5% - до $739,7,2 млн, а их доля в структуре импорта автомобилей составила 17,7% против 15,1% годом ранее.

