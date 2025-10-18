Time назвал лучшие изобретения 2025 года (видео) Сегодня 05:03 — Технологии&Авто

Американский журнал TIME обнародовал ежегодный рейтинг «Лучшие изобретения года», который публикует уже 25 лет подряд.

Человекоподобный робот Unitree R1

Внимание редакции TIME привлек двуногий гуманоидный робот Unitree R1 китайской компании Unitree Robotics.

Его презентовали в июле по удивительно низкой стартовой цене 5900 долларов. R1 создан для исследователей, преподавателей и разработчиков, которые тестируют алгоритмы ИИ и занимаются робототехникой.

Робот весит 25 килограммов, имеет 26 суставов и оснащен системами распознавания голоса и обработки изображений. Благодаря этому он способен выполнять сложные движения — бег, бокс или даже колесо.

Робот Figure 03 от компании Figure AI

Это человекоподобный домашний робот, разработанный для выполнения бытовых задач.

После запуска в октябре он уже умеет складывать одежду и загружать посудомоечную машину, хотя пока нуждается в определенной помощи человека.

Разработчики активно собирают данные для обучения нейронной сети Helix, которая должна повысить уровень автономности устройства.

По словам генерального директора компании Бретта Адкока, робототехника «находится на той же траектории развития, что и цифровой ИИ», и уже в следующем году Figure 03 может появиться в первых домах.

Среди самых интересных инженерных решений — EufyMake E

Это первый в мире домашний УФ-принтер, позволяющий печатать трехмерные текстуры более чем на 300 материалах — от металла до дерева.

Благодаря ультрафиолетовому свету специальные чернила высыхают мгновенно, а принтер на 90% меньше промышленных аналогов.

Кампания по сбору средств на его разработку стала крупнейшей в мире среди краудфандинговых технологических проектов, собрав более 47 миллионов долларов.

Представитель Anker Innovations Фрэнк Чжу подчеркнул, что E1 открывает возможности для малого бизнеса и дизайнеров, которые могут персонализировать бытовые вещи или создавать новые продукты.

Карманный дрон-камера HoverAir X1 ProMax

Журнал назвал его «личным видеооператором». Устройство летает рядом с пользователем, фиксируя моменты в формате 8K и благодаря системе искусственного интеллекта самостоятельно отслеживает движение человека.

Встроенные датчики предотвращают столкновения, а корпус из аэрокосмических материалов достаточно прочный и гибкий и выдерживает падение.

