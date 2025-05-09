НАПК расширит возможности для выявления незаконных доходов посредством мониторинга образа жизни — Finance.ua
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НАПК расширит возможности для выявления незаконных доходов посредством мониторинга образа жизни

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Национальное агентство по предотвращению коррупции планирует усилить инструменты для поиска незаконных доходов в рамках функции мониторинга образа жизни.
Об этом глава НАПК Виктор Павлущик сообщил в рамках мероприятия, посвященного Обзору добропорядочности и антикоррупционной политики Украины ОЭСР.
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«Мы видим перспективу развития инструмента мониторинга образа жизни, уже имеющего положительные результаты, в частности, в решениях ВАКС по гражданской конфискации. Напомню, что за четыре первых месяца этого года НАПК направило 22 материала в САП по необоснованным активам, со своей стороны САП за это время уже направила в ВАКС 11 исков о гражданской конфискации», — сказал Павлущик.
По его словам, мониторинг образа жизни должен дополниться еще одной формой аналитической деятельности, которая позволит агентству непосредственно выявлять незаконные доходы.
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Глава НАПК отметил, что сейчас важную роль в процессе разоблачения играют обращения граждан, журналистские расследования и инструмент декларирования.
Как сообщал Укринформ, Организация экономического сотрудничества и развития представила Обзор по вопросам добропорядочности и противодействия коррупции. В частности, ОЭСР приветствует крепкую нормативно-правовую антикоррупционную базу в Украине, но призывает начать стимулировать более устойчивую культуру добропорядочности в госуправлении и в обществе в целом.
По материалам:
Укрінформ
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