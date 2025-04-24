В НАПК объяснили проверку деклараций публичных служащих — Finance.ua

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В НАПК объяснили проверку деклараций публичных служащих

Казна и Политика
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В НАПК объяснили проверку деклараций публичных служащих
В НАПК объяснили проверку деклараций публичных служащих
Уже с мая Национальное агентство по предотвращению коррупции приступит к проверке деклараций, поданных за 2024 год.
И один из видов финансового контроля, который возложен на НАПК — контроль полноты заполнения деклараций публичных служащих, который определяется соответствующим порядком.
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Как объясняют в Агентстве, при проведении контроля о полноте заполнения декларации публичного служащего, программные средства НАПК рассчитывают показатель степени полноты сведений в декларации, то есть числовой показатель уровня объема и содержания отраженных в декларации сведений по сравнению с информацией, содержащейся в государственных реестрах.
Уполномоченные лица Агентства сравнивают объем и содержание отображенных сведений с данными, имеющимися в информационно-телекоммуникационных и справочных системах, реестрах, банках данных, в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом, других источников информации с целью выявления недостоверных сведений в декларации.
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По результатам проведения контроля составляется и подписывается акт о результатах проведения контроля о полноте заполнения декларации в двух экземплярах, один из которых направляется декларанту.
В НАПК указывают, что за предоставление недостоверных сведений в декларации лицо может привлекаться к ответственности — уголовной, административной и дисциплинарной.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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