Нужно ли подавать декларацию, если вы уволились с госслужбы в 2024 году — разъяснение НАПК Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Нужно ли подавать декларацию, если вы уволились с госслужбы в 2024 году — разъяснение НАПК

До 31 марта бывшие госслужащие должны подать декларацию за 2024 год, если не сделали этого раньше или не вернулись на должность, которая предусматривает декларирование.

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Чиновники, которые в прошлом году уволились с государственной службы или другой должности, которая предусматривала обязанность декларирования, должны до 31 марта 2025 года включительно подать декларацию за 2024 год. Об этом напоминает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

В частности, бывшие должностные лица должны подать декларацию «после увольнения» в период с 1 января по 31 марта включительно в следующем году после того, как прекратили занимать должность, предусматривающую обязанность декларирования.

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Для того, чтобы подать декларацию после увольнения, в разделе «Вид декларации и отчетный период» нужно выбрать вид декларации «ежегодная», а затем выбрать отметку «я прекратил выполнять функции государства или местного самоуправления (после увольнения)».

Однако есть несколько случаев, когда декларацию после увольнения подавать не нужно:

если до 31 марта 2025 года включительно человек снова устроился на работу, предусматривающую обязанность декларирования, и подал ежегодную декларацию с отметкой «я продолжаю выполнять функции государства или местного самоуправления»;

если декларация при увольнении охватила период с 1.01.2024 по 31.12.2024 включительно. В таком случае не нужно подавать ежегодную декларацию за 2024 год, так как указанная декларация уже фактически годовая.

В НАПК отметили, что декларация «после увольнения» охватывает весь отчетный год. То есть в ней отображается информация (в частности, о доходах) не только за тот период, когда человек был публичным служащим, а за весь календарный год.

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Напомним, 31 марта завершается кампания декларирования публичных служащих за 2024 год.

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